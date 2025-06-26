В Приморье начались массовые проблемы с электричеством после аварии

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Общая мощность отключенных потребителей составила около 600 мегаватт
Общая мощность отключенных потребителей составила около 600 мегаватт Фото:

В Приморском крае произошел масштабный сбой электроснабжения. Причиной отключения стал аварийный сбой на линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир 2. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и газоснабжения региона.

В сообщении пресс-службы говорится, что инцидент произошел в 15:56 по местному времени (08:56 мск). В результате аварийного отключения линии сработала системная автоматика ограничения нагрузки, что привело к прекращению подачи электроэнергии для части потребителей. Общая мощность отключенных потребителей составила около 600 мегаватт.

Специалисты оперативно приступили к устранению последствий аварии. Уже к 16:12 (09:12 мск) поврежденная линия была вновь введена в работу. В настоящее время проводится поэтапное восстановление подачи электроэнергии и постепенный набор нагрузки для стабилизации энергосистемы. Точные причины отключения линии электропередачи пока не установлены. Энергетики продолжают следить за состоянием оборудования.

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В Приморском крае произошел масштабный сбой электроснабжения. Причиной отключения стал аварийный сбой на линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир 2. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и газоснабжения региона. В сообщении пресс-службы говорится, что инцидент произошел в 15:56 по местному времени (08:56 мск). В результате аварийного отключения линии сработала системная автоматика ограничения нагрузки, что привело к прекращению подачи электроэнергии для части потребителей. Общая мощность отключенных потребителей составила около 600 мегаватт. Специалисты оперативно приступили к устранению последствий аварии. Уже к 16:12 (09:12 мск) поврежденная линия была вновь введена в работу. В настоящее время проводится поэтапное восстановление подачи электроэнергии и постепенный набор нагрузки для стабилизации энергосистемы. Точные причины отключения линии электропередачи пока не установлены. Энергетики продолжают следить за состоянием оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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