Жители европейской страны выступили против приема Украины в Евросоюз

Орбан: более двух млн венгров проголосовали против вступления Украины в ЕС
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Орбан сообщил, что 95% опрошенных жителей Венгрии выступили против приема Украины в ЕС
Орбан сообщил, что 95% опрошенных жителей Венгрии выступили против приема Украины в ЕС Фото:

Более двух миллионов граждан Венгрии высказались против вступления Украины в Европейский союз. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Действительных бюллетеней 2 278 000, есть несколько недействительных. Из действительных не поддерживает вступление Украины в Евросоюз 2 168 431 гражданин Венгрии, или 95% отданных голосов», — заявил Орбан журналистам перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Его выступление транслировал телеканал MyHungary.net.

Венгерский премьер подчеркнул, что такие результаты опроса дают ему «сильный мандат» на отстаивание позиции Венгрии на саммите в Брюсселе, где вопрос расширения Евросоюза остается одной из ключевых тем. Опрос, инициированный правительством Венгрии, проводился в течение двух месяцев. 

Ранее Виктор Орбан заявил, что государства ЕС не станут вступать в противостояние с Россией из-за возможного присоединения Украины к организации. По его утверждению, ни одно из государств-членов союза не готово идти на подобный риск. Премьер-министр подчеркнул, что принятие государства, находящегося в состоянии вооруженного конфликта с Россией, привело бы к немедленному вовлечению Евросоюза в прямое противостояние, сообщает «Национальная служба новостей».

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Более двух миллионов граждан Венгрии высказались против вступления Украины в Европейский союз. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан. «Действительных бюллетеней 2 278 000, есть несколько недействительных. Из действительных не поддерживает вступление Украины в Евросоюз 2 168 431 гражданин Венгрии, или 95% отданных голосов», — заявил Орбан журналистам перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Его выступление транслировал телеканал MyHungary.net. Венгерский премьер подчеркнул, что такие результаты опроса дают ему «сильный мандат» на отстаивание позиции Венгрии на саммите в Брюсселе, где вопрос расширения Евросоюза остается одной из ключевых тем. Опрос, инициированный правительством Венгрии, проводился в течение двух месяцев.  Ранее Виктор Орбан заявил, что государства ЕС не станут вступать в противостояние с Россией из-за возможного присоединения Украины к организации. По его утверждению, ни одно из государств-членов союза не готово идти на подобный риск. Премьер-министр подчеркнул, что принятие государства, находящегося в состоянии вооруженного конфликта с Россией, привело бы к немедленному вовлечению Евросоюза в прямое противостояние, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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