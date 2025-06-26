Акулы-людоеды мако, считающиеся опасными для человека, появились в Уссурийском заливе Приморского края раньше обычного из-за аномально тёплой воды, вызванной жарой в регионе. Об этом пишут российские СМИ.
«Обычно мако встречаются в тех краях с середины августа, но в этом году вода прогрелась до 22 градусов раньше времени. Поэтому они приплыли туда и начали охотиться», — передает telegram-канал Amur Mash. На видео, снятом спортсменами Федерации, видно, как акула-мако выпрыгивает из воды. Это обычное поведение для этого вида, которое помогает ей оглушать добычу, такую как рыба.
Акулы-мако (Isurus oxyrinchus) известны своей скоростью — до 74 км/ч — и агрессивным поведением. По данным International Shark Attack File, с 2006 по 2024 год зарегистрированы десятки нападений мако на туристов, аквалангистов и рыбаков по всему миру. Последний громкий случай произошел в декабре 2024 года в Марса-Аламе (Египет), где акула-мако убила итальянского туриста и тяжело ранила спасателя, пытавшегося его вытащить.
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