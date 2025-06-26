Энергетики опровергли долги у погибших в Ивделе пенсионеров

26 июня 2025 в 14:38 Размер текста - 17 +

Долгов за свет у погибших не было, заявили энергетики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В Ивделе произошел взрыв газа Погибшие во время взрыва в Ивделе пенсионеры не были должниками за электричество, как сообщили ранее СМИ со ссылкой на местных жителей. Супруги получали услугу в полном объеме, заявили URA.RU в компании «ЭнергосбыТПлюс». «Жители пострадавшей квартиры должниками за электроэнергию никогда не были. У них установлен прибор интеллектуальной системы учета с автоматической передачей данных. Информация передавалась вовремя, электрическая энергия оплачивалась своевременно и, соответственно, не была отключена», — заявили представители компании. Ранее одна из местных жительниц уверяла, что пенсионеры задолжали за коммунальные услуги. По этой причине у них якобы было отключено электричество, поэтому они были вынуждены принести домой баллон с газом. Взрыв, а после и пожар в пятиэтажке Ивделя прогремел в ночь на 26 июня. Погибли хозяева квартиры на втором этаже — 66-летний Виктор Шутов и 68-летняя Галина Осипова, у них взорвался баллон с газом. 30 человек было эвакуировано, несколько жильцов попали в больницу. Подробнее о трагедии, — в отдельном сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погибшие во время взрыва в Ивделе пенсионеры не были должниками за электричество, как сообщили ранее СМИ со ссылкой на местных жителей. Супруги получали услугу в полном объеме, заявили URA.RU в компании «ЭнергосбыТПлюс». «Жители пострадавшей квартиры должниками за электроэнергию никогда не были. У них установлен прибор интеллектуальной системы учета с автоматической передачей данных. Информация передавалась вовремя, электрическая энергия оплачивалась своевременно и, соответственно, не была отключена», — заявили представители компании. Ранее одна из местных жительниц уверяла, что пенсионеры задолжали за коммунальные услуги. По этой причине у них якобы было отключено электричество, поэтому они были вынуждены принести домой баллон с газом. Взрыв, а после и пожар в пятиэтажке Ивделя прогремел в ночь на 26 июня. Погибли хозяева квартиры на втором этаже — 66-летний Виктор Шутов и 68-летняя Галина Осипова, у них взорвался баллон с газом. 30 человек было эвакуировано, несколько жильцов попали в больницу. Подробнее о трагедии, — в отдельном сюжете агентства.