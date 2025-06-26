Энергетики опровергли долги у погибших в Ивделе пенсионеров

Погибшие во время взрыва в Ивделе пенсионеры не были должниками за электричество, как сообщили ранее СМИ со ссылкой на местных жителей. Супруги получали услугу в полном объеме, заявили URA.RU в компании «ЭнергосбыТПлюс».
«Жители пострадавшей квартиры должниками за электроэнергию никогда не были. У них установлен прибор интеллектуальной системы учета с автоматической передачей данных. Информация передавалась вовремя, электрическая энергия оплачивалась своевременно и, соответственно, не была отключена», — заявили представители компании.
Ранее одна из местных жительниц уверяла, что пенсионеры задолжали за коммунальные услуги. По этой причине у них якобы было отключено электричество, поэтому они были вынуждены принести домой баллон с газом.
Взрыв, а после и пожар в пятиэтажке Ивделя прогремел в ночь на 26 июня. Погибли хозяева квартиры на втором этаже — 66-летний Виктор Шутов и 68-летняя Галина Осипова, у них взорвался баллон с газом. 30 человек было эвакуировано, несколько жильцов попали в больницу. Подробнее о трагедии, — в отдельном сюжете агентства.
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