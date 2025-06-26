Энергетики опровергли долги у погибших в Ивделе пенсионеров

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Долгов за свет у погибших не было, заявили энергетики Фото:
новость из сюжета
В Ивделе произошел взрыв газа

Погибшие во время взрыва в Ивделе пенсионеры не были должниками за электричество, как сообщили ранее СМИ со ссылкой на местных жителей. Супруги получали услугу в полном объеме, заявили URA.RU в компании «ЭнергосбыТПлюс».

«Жители пострадавшей квартиры должниками за электроэнергию никогда не были. У них установлен прибор интеллектуальной системы учета с автоматической передачей данных. Информация передавалась вовремя, электрическая энергия оплачивалась своевременно и, соответственно, не была отключена», — заявили представители компании.

Ранее одна из местных жительниц уверяла, что пенсионеры задолжали за коммунальные услуги. По этой причине у них якобы было отключено электричество, поэтому они были вынуждены принести домой баллон с газом.

Взрыв, а после и пожар в пятиэтажке Ивделя прогремел в ночь на 26 июня. Погибли хозяева квартиры на втором этаже — 66-летний Виктор Шутов и 68-летняя Галина Осипова, у них взорвался баллон с газом. 30 человек было эвакуировано, несколько жильцов попали в больницу. Подробнее о трагедии, — в отдельном сюжете агентства.

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Погибшие во время взрыва в Ивделе пенсионеры не были должниками за электричество, как сообщили ранее СМИ со ссылкой на местных жителей. Супруги получали услугу в полном объеме, заявили URA.RU в компании «ЭнергосбыТПлюс». «Жители пострадавшей квартиры должниками за электроэнергию никогда не были. У них установлен прибор интеллектуальной системы учета с автоматической передачей данных. Информация передавалась вовремя, электрическая энергия оплачивалась своевременно и, соответственно, не была отключена», — заявили представители компании. Ранее одна из местных жительниц уверяла, что пенсионеры задолжали за коммунальные услуги. По этой причине у них якобы было отключено электричество, поэтому они были вынуждены принести домой баллон с газом. Взрыв, а после и пожар в пятиэтажке Ивделя прогремел в ночь на 26 июня. Погибли хозяева квартиры на втором этаже — 66-летний Виктор Шутов и 68-летняя Галина Осипова, у них взорвался баллон с газом. 30 человек было эвакуировано, несколько жильцов попали в больницу. Подробнее о трагедии, — в отдельном сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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