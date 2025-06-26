В России запретили ввоз одного европейского продукта

Россельхознадзор с 30 июня вводит запрет на ввоз в РФ семян из Нидерландов
© Служба новостей «URA.RU»
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В России запретили ввоз голландских семян
В России запретили ввоз голландских семян Фото:

Россельхознадзор с 30 июня 2025 года вводит запрет на ввоз семенного и посадочного материала из Нидерландов. Это связано с выявлением зараженной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

«В июне текущего года в семенном материале и растениях для защищенного грунта нидерландского происхождения, поступивших в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов Венгрии, Белоруссии и Литвы, выявлено три случая заражения карантинными для стран-членов ЕАЭС объектами», — говорится на сайте Россельхознадзора. В ведомстве пояснили, что были выявлены повилика (Cuscuta L.) и западный, также известный как калифорнийский, цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande).

Запрет введен для сохранения фитосанитарного благополучия России, предотвращения распространения карантинных объектов и поддержания репутации страны как надежного экспортера сельскохозяйственной продукции. В ведомстве отметили, что карантинные вредители, такие как повилика и цветочный трипс, представляют угрозу для сельского хозяйства, так как могут поражать культурные растения и снижать урожайность.

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Россельхознадзор с 30 июня 2025 года вводит запрет на ввоз семенного и посадочного материала из Нидерландов. Это связано с выявлением зараженной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.  «В июне текущего года в семенном материале и растениях для защищенного грунта нидерландского происхождения, поступивших в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов Венгрии, Белоруссии и Литвы, выявлено три случая заражения карантинными для стран-членов ЕАЭС объектами», — говорится на сайте Россельхознадзора. В ведомстве пояснили, что были выявлены повилика (Cuscuta L.) и западный, также известный как калифорнийский, цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande). Запрет введен для сохранения фитосанитарного благополучия России, предотвращения распространения карантинных объектов и поддержания репутации страны как надежного экспортера сельскохозяйственной продукции. В ведомстве отметили, что карантинные вредители, такие как повилика и цветочный трипс, представляют угрозу для сельского хозяйства, так как могут поражать культурные растения и снижать урожайность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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