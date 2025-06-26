Россияне смогут отправиться на новый пляжный курорт в КНДР через Приморье

У жителей Приморья и других регионов России появится уникальная возможность отправиться на новый пляжный курорт в Корейской Народно-Демократической Республике. Об этом сообщило правительство Приморского края.
«Жители Приморья и России могут отправиться на новейший курорт КНДР — Вонсан-Кальма», — говорится в официальном telegram-канале правительства края. Курорт расположен на живописном восточном побережье КНДР, в городе Вонсан, и обещает стать одним из самых необычных направлений для летнего отдыха.
Первый организованный тур на курорт Вонсан-Кальма запланирован на 7 июля. Программа рассчитана на восемь дней и семь ночей, что позволит туристам не только насладиться пляжным отдыхом, но и познакомиться с культурой и бытом КНДР. В рамках тура предусмотрено посещение ключевых достопримечательностей столицы страны — Пхеньяна. Организация нового туристического маршрута стала возможной благодаря инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
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