Россияне смогут отправиться на новый пляжный курорт в КНДР через Приморье

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Курорт расположен на живописном восточном побережье КНДР
Курорт расположен на живописном восточном побережье КНДР Фото:

У жителей Приморья и других регионов России появится уникальная возможность отправиться на новый пляжный курорт в Корейской Народно-Демократической Республике. Об этом сообщило правительство Приморского края.

«Жители Приморья и России могут отправиться на новейший курорт КНДР — Вонсан-Кальма», — говорится в официальном telegram-канале правительства края. Курорт расположен на живописном восточном побережье КНДР, в городе Вонсан, и обещает стать одним из самых необычных направлений для летнего отдыха.

Первый организованный тур на курорт Вонсан-Кальма запланирован на 7 июля. Программа рассчитана на восемь дней и семь ночей, что позволит туристам не только насладиться пляжным отдыхом, но и познакомиться с культурой и бытом КНДР. В рамках тура предусмотрено посещение ключевых достопримечательностей столицы страны — Пхеньяна. Организация нового туристического маршрута стала возможной благодаря инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

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У жителей Приморья и других регионов России появится уникальная возможность отправиться на новый пляжный курорт в Корейской Народно-Демократической Республике. Об этом сообщило правительство Приморского края. «Жители Приморья и России могут отправиться на новейший курорт КНДР — Вонсан-Кальма», — говорится в официальном telegram-канале правительства края. Курорт расположен на живописном восточном побережье КНДР, в городе Вонсан, и обещает стать одним из самых необычных направлений для летнего отдыха. Первый организованный тур на курорт Вонсан-Кальма запланирован на 7 июля. Программа рассчитана на восемь дней и семь ночей, что позволит туристам не только насладиться пляжным отдыхом, но и познакомиться с культурой и бытом КНДР. В рамках тура предусмотрено посещение ключевых достопримечательностей столицы страны — Пхеньяна. Организация нового туристического маршрута стала возможной благодаря инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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