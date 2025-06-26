Украинские военные пытались удержать поселок Шевченко на западе Донецкой народной республики из-за расположенного там месторождения лития. Многие из направленных туда солдат погибли в борьбе за этот металл. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
«Это Шевченко — еще один населенный пункт, в котором есть месторождение лития. Именно это было одной из причин, по которой вооруженные формирования Украины отправили на его удержание огромное количество своих солдат, большая часть которых, в итоге, погибли», — заявил Игорь Кимаковский. Его слова передает ТАСС.
Поселок Шевченко и освобожденное вместе с ним село Новосергеевка находятся на границе ДНР и Днепропетровской области. Кимаковский отметил, что стратегическая ценность данного района обусловлена наличием природных ресурсов, а потери ВСУ при попытке удержания этих позиций были значительными.
Об освобождении Шевченко стало известно 26 июня. Он находится к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Также была освобождена Новосергеевка, расположенная к северо-западу от Великой Новоселки. Потери ВСУ при этом составили более 500 бойцов, пишет 360.ru.
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