Советник Пушилина: ВСУ умирали за месторождение лития в освобожденном Шевченко

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Украина посылала новые резервы в Шевченко ради месторождений лития
Украина посылала новые резервы в Шевченко ради месторождений лития Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные пытались удержать поселок Шевченко на западе Донецкой народной республики из-за расположенного там месторождения лития. Многие из направленных туда солдат погибли в борьбе за этот металл. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«Это Шевченко — еще один населенный пункт, в котором есть месторождение лития. Именно это было одной из причин, по которой вооруженные формирования Украины отправили на его удержание огромное количество своих солдат, большая часть которых, в итоге, погибли», — заявил Игорь Кимаковский. Его слова передает ТАСС.

Поселок Шевченко и освобожденное вместе с ним село Новосергеевка находятся на границе ДНР и Днепропетровской области. Кимаковский отметил, что стратегическая ценность данного района обусловлена наличием природных ресурсов, а потери ВСУ при попытке удержания этих позиций были значительными.

Об освобождении Шевченко стало известно 26 июня. Он находится к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Также была освобождена Новосергеевка, расположенная к северо-западу от Великой Новоселки. Потери ВСУ при этом составили более 500 бойцов, пишет 360.ru

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Украинские военные пытались удержать поселок Шевченко на западе Донецкой народной республики из-за расположенного там месторождения лития. Многие из направленных туда солдат погибли в борьбе за этот металл. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. «Это Шевченко — еще один населенный пункт, в котором есть месторождение лития. Именно это было одной из причин, по которой вооруженные формирования Украины отправили на его удержание огромное количество своих солдат, большая часть которых, в итоге, погибли», — заявил Игорь Кимаковский. Его слова передает ТАСС. Поселок Шевченко и освобожденное вместе с ним село Новосергеевка находятся на границе ДНР и Днепропетровской области. Кимаковский отметил, что стратегическая ценность данного района обусловлена наличием природных ресурсов, а потери ВСУ при попытке удержания этих позиций были значительными. Об освобождении Шевченко стало известно 26 июня. Он находится к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Также была освобождена Новосергеевка, расположенная к северо-западу от Великой Новоселки. Потери ВСУ при этом составили более 500 бойцов, пишет 360.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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