ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

Российская армия освободила села Новосергеевка и Шевченко в ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Освободили населенный пункт Новосергеевка», — отметили в telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ. Новосергеевка находится вблизи границы ДНР и Днепропетровской области, ее освобождением занималась группировка «Центр».
Также в ходе наступления российских войск освобождено Шевченко. Его взяли под контроль подразделения группировки «Восток».
Ранее, 25 июня, ВС РФ освободили село Ялта на границе ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.