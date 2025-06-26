ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

Российская армия освободила Новосергеевку и Шевченко в ДНР за сутки
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Подразделения группировок ВС РФ «Центр» и «Восток» освободили два населенных пункта в ДНР
Подразделения группировок ВС РФ «Центр» и «Восток» освободили два населенных пункта в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия освободила села Новосергеевка и Шевченко в ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Освободили населенный пункт Новосергеевка», — отметили в telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ. Новосергеевка находится вблизи границы ДНР и Днепропетровской области, ее освобождением занималась группировка «Центр».

Также в ходе наступления российских войск освобождено Шевченко. Его взяли под контроль подразделения группировки «Восток».

Ранее, 25 июня, ВС РФ освободили село Ялта на границе ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

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Российская армия освободила села Новосергеевка и Шевченко в ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Освободили населенный пункт Новосергеевка», — отметили в telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ. Новосергеевка находится вблизи границы ДНР и Днепропетровской области, ее освобождением занималась группировка «Центр». Также в ходе наступления российских войск освобождено Шевченко. Его взяли под контроль подразделения группировки «Восток». Ранее, 25 июня, ВС РФ освободили село Ялта на границе ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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