25 июня 2025

В Челябинске сменили перевозчика на скандальном маршруте №51

© Служба новостей «URA.RU»
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На маршруте будут работать восемь автобусов
На маршруте будут работать восемь автобусов Фото:

В Челябинске отстранен работавший на маршруте №51 перевозчик ООО «Копейское маршрутное такси», с автобусами которого за последнее время произошло несколько громких ЧП с пострадавшими. Об этом сообщается на telegram-канале городского транспорта.

«В связи с многочисленными нарушениями и жалобами пассажиров исполнение контракта прежним перевозчиком ООО „Копейское маршрутное такси“ прекращено. Решение принято в целях обеспечения безопасности перевозок и всех пассажиров маршрута», — говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня на маршруте №51 «Улица Молодогвардейцев — поселок Сосновка» работает новый перевозчик МУП «Служба организации движения», и действует новое расписание, с которым можно познакомиться на сайте gortrans74.ru.

«Государственным контрактом предусмотрена работа восьми автобусов большого класса с интервалом 25 минут в часы пик. Государственный контракт с МУП „Служба организации движения“ заключен до 13 июля. Перевозчик для дальнейшего обслуживания маршрута будет определен по итогам конкурентных процедур», — уточнили в СОД.

Ранее перевозчик на маршруте № 51 был признан мэрией самым худшим в мегаполисе. За последние два месяца автобусы этого АТП дважды горели, а в одном из них пассажира ошпарило кипятком из кондиционера. А позавчера автобус № 51 попал в ДТП, в котором пострадала девушка.

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В Челябинске отстранен работавший на маршруте №51 перевозчик ООО «Копейское маршрутное такси», с автобусами которого за последнее время произошло несколько громких ЧП с пострадавшими. Об этом сообщается на telegram-канале городского транспорта. «В связи с многочисленными нарушениями и жалобами пассажиров исполнение контракта прежним перевозчиком ООО „Копейское маршрутное такси“ прекращено. Решение принято в целях обеспечения безопасности перевозок и всех пассажиров маршрута», — говорится в сообщении. С сегодняшнего дня на маршруте №51 «Улица Молодогвардейцев — поселок Сосновка» работает новый перевозчик МУП «Служба организации движения», и действует новое расписание, с которым можно познакомиться на сайте gortrans74.ru. «Государственным контрактом предусмотрена работа восьми автобусов большого класса с интервалом 25 минут в часы пик. Государственный контракт с МУП „Служба организации движения“ заключен до 13 июля. Перевозчик для дальнейшего обслуживания маршрута будет определен по итогам конкурентных процедур», — уточнили в СОД. Ранее перевозчик на маршруте № 51 был признан мэрией самым худшим в мегаполисе. За последние два месяца автобусы этого АТП дважды горели, а в одном из них пассажира ошпарило кипятком из кондиционера. А позавчера автобус № 51 попал в ДТП, в котором пострадала девушка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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