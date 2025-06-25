В Челябинске сменили перевозчика на скандальном маршруте №51

В Челябинске отстранен работавший на маршруте №51 перевозчик ООО «Копейское маршрутное такси», с автобусами которого за последнее время произошло несколько громких ЧП с пострадавшими. Об этом сообщается на telegram-канале городского транспорта.
«В связи с многочисленными нарушениями и жалобами пассажиров исполнение контракта прежним перевозчиком ООО „Копейское маршрутное такси“ прекращено. Решение принято в целях обеспечения безопасности перевозок и всех пассажиров маршрута», — говорится в сообщении.
С сегодняшнего дня на маршруте №51 «Улица Молодогвардейцев — поселок Сосновка» работает новый перевозчик МУП «Служба организации движения», и действует новое расписание, с которым можно познакомиться на сайте gortrans74.ru.
«Государственным контрактом предусмотрена работа восьми автобусов большого класса с интервалом 25 минут в часы пик. Государственный контракт с МУП „Служба организации движения“ заключен до 13 июля. Перевозчик для дальнейшего обслуживания маршрута будет определен по итогам конкурентных процедур», — уточнили в СОД.
Ранее перевозчик на маршруте № 51 был признан мэрией самым худшим в мегаполисе. За последние два месяца автобусы этого АТП дважды горели, а в одном из них пассажира ошпарило кипятком из кондиционера. А позавчера автобус № 51 попал в ДТП, в котором пострадала девушка.
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