Синоптик предупредил о холодах на главном выпускном России

В Петербурге на главном выпускном страны будет холодно, но без осадков. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что температура опустится до 10-13 градусов.
«28 июня будет относительно хорошая погода. Ночью ожидается в районе 10-13 градусов, но без дождя. Так что можно ограничиться праздничными пуховиками. А в воскресенье к нам придет новый циклон, который снова принесет осадки», — поделился эксперт Колесников, передает «КП-Петербург».
Он подчеркнул, что жителей Петербурга обнадежили аномально жарким летом. Однако никаких предпосылок к этому нет, да и долгосрочных прогнозов сделать невозможно, по словам Колесова.
Фестиваль «Алые паруса» — это яркое событие, которое проводится в Санкт-Петербурге и посвящено выпускникам школ. Он проходит каждое лето в июне, в период белых ночей. В рамках фестиваля проходят различные концерты, спектакли и уличные торжества.
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