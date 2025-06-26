Синоптик предупредил о холодах на главном выпускном России

Синоптик Колесов: на главном выпускном страны в Петербурге будет +10 градусов
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Гостей фестиваля «Алые паруса» в Санкт-Петербурге ожидает холодная погода без осадков
Гостей фестиваля «Алые паруса» в Санкт-Петербурге ожидает холодная погода без осадков Фото:

В Петербурге на главном выпускном страны будет холодно, но без осадков. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что температура опустится до 10-13 градусов.

«28 июня будет относительно хорошая погода. Ночью ожидается в районе 10-13 градусов, но без дождя. Так что можно ограничиться праздничными пуховиками. А в воскресенье к нам придет новый циклон, который снова принесет осадки», — поделился эксперт Колесников, передает «КП-Петербург».

Он подчеркнул, что жителей Петербурга обнадежили аномально жарким летом. Однако никаких предпосылок к этому нет, да и долгосрочных прогнозов сделать невозможно, по словам Колесова.

Фестиваль «Алые паруса» — это яркое событие, которое проводится в Санкт-Петербурге и посвящено выпускникам школ. Он проходит каждое лето в июне, в период белых ночей. В рамках фестиваля проходят различные концерты, спектакли и уличные торжества.

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В Петербурге на главном выпускном страны будет холодно, но без осадков. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что температура опустится до 10-13 градусов. «28 июня будет относительно хорошая погода. Ночью ожидается в районе 10-13 градусов, но без дождя. Так что можно ограничиться праздничными пуховиками. А в воскресенье к нам придет новый циклон, который снова принесет осадки», — поделился эксперт Колесников, передает «КП-Петербург». Он подчеркнул, что жителей Петербурга обнадежили аномально жарким летом. Однако никаких предпосылок к этому нет, да и долгосрочных прогнозов сделать невозможно, по словам Колесова. Фестиваль «Алые паруса» — это яркое событие, которое проводится в Санкт-Петербурге и посвящено выпускникам школ. Он проходит каждое лето в июне, в период белых ночей. В рамках фестиваля проходят различные концерты, спектакли и уличные торжества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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