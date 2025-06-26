Задержанная за передачу Украине данных о ЧФ не видела в этом ничего плохого

Задержанная сотрудниками ФСБ жительница Новороссийска, подозреваемая в передаче украинским спецслужбам сведений о дислокации кораблей Черноморского флота и объектов противовоздушной обороны, признала вину, но заявила, что не видела в своих действиях ничего предосудительного. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«Я не видела в этом ничего страшного», — ответила задержанная на вопрос сотрудника ФСБ о причинах передачи информации иностранному государству. Информацию передает ТАСС.
По данным ФСБ, подозреваемая работала поваром на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи. Она инициативно установила контакт с проукраинской организацией, подконтрольной украинским спецслужбам, через которую получала задания от куратора по имени Максим. Женщина собирала данные о военных объектах в Новороссийске, Сочи и Севастополе и передавала их через Telegram за денежное вознаграждение.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Подозреваемая арестована. ФСБ отметила, что своевременные меры позволили предотвратить использование переданной информации для нанесения ущерба российским вооружённым силам.
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