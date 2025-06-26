Жительница Новороссийска передавала Киеву данные о кораблях Черноморского флота

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Жительница Новороссийска передавала СБУ данные о военных кораблях России
Жительница Новороссийска передавала СБУ данные о военных кораблях России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Новороссийске ФСБ задержала женщину за передачу секретной информации проукраинской террористической организации. Ей грозит до 20 лет лишения свободы за государственную измену.

«Подозреваемая работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи. Она установила контакт с проукраинской террористической организацией, подконтрольной спецслужбам Украины, ... собрала и передала в Telegram куратору информацию о дислокации кораблей Черноморского флота РФ и объектов ПВО», — говорится в сообщении на сайте ФСБ России. Благодаря своевременным мерам, поражение военной техники и личного состава Вооруженных сил РФ не допущено.

Против задержанной возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Для нее уже избрана мера пресечения — заключение под стражу. За это преступление по статье 275 УК РФ фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Перми осудили на 16 лет лишения свободы фотографа Григория Скворцова. Его обвинили в госизмене после передачи американскому журналисту книги о секретных советских бункерах.

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В Новороссийске ФСБ задержала женщину за передачу секретной информации проукраинской террористической организации. Ей грозит до 20 лет лишения свободы за государственную измену. «Подозреваемая работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи. Она установила контакт с проукраинской террористической организацией, подконтрольной спецслужбам Украины, ... собрала и передала в Telegram куратору информацию о дислокации кораблей Черноморского флота РФ и объектов ПВО», — говорится в сообщении на сайте ФСБ России. Благодаря своевременным мерам, поражение военной техники и личного состава Вооруженных сил РФ не допущено. Против задержанной возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Для нее уже избрана мера пресечения — заключение под стражу. За это преступление по статье 275 УК РФ фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее в Перми осудили на 16 лет лишения свободы фотографа Григория Скворцова. Его обвинили в госизмене после передачи американскому журналисту книги о секретных советских бункерах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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