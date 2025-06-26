Иран разорвал связи с МАГАТЭ

Совет стражей конституции Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил представитель надзорного органа Хади Тахан Назиф.
«План, требующий от правительства приостановки сотрудничества с МАГАТЭ, был одобрен после консультаций, проведенных среди членов Совета стражей», — написал представитель в социальной сети Х. Решение связано с необходимостью защиты национальных интересов и ответом на давление со стороны западных стран.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение иранского парламента о приостановке взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), отметив, что этот шаг стал результатом недавних ударов по ядерным объектам Ирана. Песков подчеркнул, что решение Тегерана напрямую связано с «неспровоцированными нападениями» на иранские ядерные объекты.
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