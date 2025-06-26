Стало известно о романе экс-президента США Кеннеди со стюардессой, забеременевшей от него

Сенсационная книга об экс-президенте США Джоне Кеннеди «JFK: Public, Private, Secret» (в переводе на русский — «Кеннеди: публичное, частное, секретное») автора Дж. Рэнди Тараборрелли раскрыла его тайный роман со стюардессой Джоан Лундберг. Об этом говорится в американском журнале People.
«Согласно новой сенсационной биографии „JFK: Public, Private, Secret“, написанной Дж. Рэнди Тараборелли, молодая стюардесса познакомилась с Кеннеди в 1956 году, когда он был сенатором от Массачусетса, — и вышла за него замуж. Это малоизвестная глава в жизни 35-го президента, и она могла бы остаться таковой, если бы не семья Лундберг, которая поделилась с Тараборелли своими неопубликованными мемуарами и личными дневниками», — сообщил журнал People.
Политик познакомился с девушкой в 1956 году, а спустя два года она забеременела от него. Как пишет в книге автор, Кеннеди оплатил аборт своей возлюбленной. Он объяснил это невозможностью иметь общих детей из-за его политической значимости на то время.
Книга «JFK: Public, Private, Secret» автора Дж. Рэнди Тараборрелли должна выйти в продажу 15 июля 2025 года. Это биография Джона Кеннеди, которая обещает не только раскрыть публичные, но и тайные частные аспекты его жизни.
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