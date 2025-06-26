Стало известно о романе экс-президента США Кеннеди со стюардессой, забеременевшей от него

В книге об экс-президенте США Кеннеди говорится о его романе со стюардессой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Книга «JFK: Public, Private, Secret» раскрывает тайны экс-президента США Джона Кеннеди
Книга «JFK: Public, Private, Secret» раскрывает тайны экс-президента США Джона Кеннеди Фото:

Сенсационная книга об экс-президенте США Джоне Кеннеди «JFK: Public, Private, Secret» (в переводе на русский — «Кеннеди: публичное, частное, секретное») автора Дж. Рэнди Тараборрелли раскрыла его тайный роман со стюардессой Джоан Лундберг. Об этом говорится в американском журнале People.

«Согласно новой сенсационной биографии „JFK: Public, Private, Secret“, написанной Дж. Рэнди Тараборелли, молодая стюардесса познакомилась с Кеннеди в 1956 году, когда он был сенатором от Массачусетса, — и вышла за него замуж. Это малоизвестная глава в жизни 35-го президента, и она могла бы остаться таковой, если бы не семья Лундберг, которая поделилась с Тараборелли своими неопубликованными мемуарами и личными дневниками», — сообщил журнал People.

Политик познакомился с девушкой в 1956 году, а спустя два года она забеременела от него. Как пишет в книге автор, Кеннеди оплатил аборт своей возлюбленной. Он объяснил это невозможностью иметь общих детей из-за его политической значимости на то время.

Книга «JFK: Public, Private, Secret» автора Дж. Рэнди Тараборрелли должна выйти в продажу 15 июля 2025 года. Это биография Джона Кеннеди, которая обещает не только раскрыть публичные, но и тайные частные аспекты его жизни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сенсационная книга об экс-президенте США Джоне Кеннеди «JFK: Public, Private, Secret» (в переводе на русский — «Кеннеди: публичное, частное, секретное») автора Дж. Рэнди Тараборрелли раскрыла его тайный роман со стюардессой Джоан Лундберг. Об этом говорится в американском журнале People. «Согласно новой сенсационной биографии „JFK: Public, Private, Secret“, написанной Дж. Рэнди Тараборелли, молодая стюардесса познакомилась с Кеннеди в 1956 году, когда он был сенатором от Массачусетса, — и вышла за него замуж. Это малоизвестная глава в жизни 35-го президента, и она могла бы остаться таковой, если бы не семья Лундберг, которая поделилась с Тараборелли своими неопубликованными мемуарами и личными дневниками», — сообщил журнал People. Политик познакомился с девушкой в 1956 году, а спустя два года она забеременела от него. Как пишет в книге автор, Кеннеди оплатил аборт своей возлюбленной. Он объяснил это невозможностью иметь общих детей из-за его политической значимости на то время. Книга «JFK: Public, Private, Secret» автора Дж. Рэнди Тараборрелли должна выйти в продажу 15 июля 2025 года. Это биография Джона Кеннеди, которая обещает не только раскрыть публичные, но и тайные частные аспекты его жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...