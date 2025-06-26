«Любила выпить и покурить»: соседка рассказала про погибших при взрыве жителей Ивделя

Хозяйка квартиры в Ивделе, где прогремел взрыв, любила выпить и покурить
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожар, пламя, огонь, огнеборец, газовый баллон
Предположительно, газовый баллон, ставший причиной взрыва, хозяева принесли с помойки (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Ивделе произошел взрыв газа

Муж и жена, погибшие во время взрыва в доме Ивделя (Свердловская область) были спокойными и тихими людьми, но в нетрезвом состоянии женщина устраивала скандалы. Мнением о них с URA.RU поделилась соседка Нина Халява, которая жила квартирой ниже.

«Виктор был мирным человеком, жил в этой квартире с детства, она ему досталась в наследство от родителей. Правда, не занимался ею совсем, даже шторы за 30 лет не постирал, они так и свисали лохмотьями. А потом к нему прибилась Галина. Трезвая она тоже была культурной и вежливой, но любила выпить и покурить. А пьяной она начинала скандалить и буйствовать», — сказала Нина Петровна.

В роковую ночь в квартире соседей было тихо. А в два часа вдруг что-то упало и раздался мощный взрыв, которым выбило железные двери жильцов. Это взорвался газовый баллон на втором этаже. Погибли хозяева жилища — 66-летний Виктор Шутов и его гражданская жена 68-летняя Галина Осипова. Спасатели эвакуировали 30 жильцов, четверо находятся в реанимации.

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Муж и жена, погибшие во время взрыва в доме Ивделя (Свердловская область) были спокойными и тихими людьми, но в нетрезвом состоянии женщина устраивала скандалы. Мнением о них с URA.RU поделилась соседка Нина Халява, которая жила квартирой ниже. «Виктор был мирным человеком, жил в этой квартире с детства, она ему досталась в наследство от родителей. Правда, не занимался ею совсем, даже шторы за 30 лет не постирал, они так и свисали лохмотьями. А потом к нему прибилась Галина. Трезвая она тоже была культурной и вежливой, но любила выпить и покурить. А пьяной она начинала скандалить и буйствовать», — сказала Нина Петровна. В роковую ночь в квартире соседей было тихо. А в два часа вдруг что-то упало и раздался мощный взрыв, которым выбило железные двери жильцов. Это взорвался газовый баллон на втором этаже. Погибли хозяева жилища — 66-летний Виктор Шутов и его гражданская жена 68-летняя Галина Осипова. Спасатели эвакуировали 30 жильцов, четверо находятся в реанимации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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