«Любила выпить и покурить»: соседка рассказала про погибших при взрыве жителей Ивделя

Хозяйка квартиры в Ивделе, где прогремел взрыв, любила выпить и покурить

26 июня 2025 в 17:33 Размер текста - 17 +

Предположительно, газовый баллон, ставший причиной взрыва, хозяева принесли с помойки (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Ивделе произошел взрыв газа Муж и жена, погибшие во время взрыва в доме Ивделя (Свердловская область) были спокойными и тихими людьми, но в нетрезвом состоянии женщина устраивала скандалы. Мнением о них с URA.RU поделилась соседка Нина Халява, которая жила квартирой ниже. «Виктор был мирным человеком, жил в этой квартире с детства, она ему досталась в наследство от родителей. Правда, не занимался ею совсем, даже шторы за 30 лет не постирал, они так и свисали лохмотьями. А потом к нему прибилась Галина. Трезвая она тоже была культурной и вежливой, но любила выпить и покурить. А пьяной она начинала скандалить и буйствовать», — сказала Нина Петровна. В роковую ночь в квартире соседей было тихо. А в два часа вдруг что-то упало и раздался мощный взрыв, которым выбило железные двери жильцов. Это взорвался газовый баллон на втором этаже. Погибли хозяева жилища — 66-летний Виктор Шутов и его гражданская жена 68-летняя Галина Осипова. Спасатели эвакуировали 30 жильцов, четверо находятся в реанимации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Муж и жена, погибшие во время взрыва в доме Ивделя (Свердловская область) были спокойными и тихими людьми, но в нетрезвом состоянии женщина устраивала скандалы. Мнением о них с URA.RU поделилась соседка Нина Халява, которая жила квартирой ниже. «Виктор был мирным человеком, жил в этой квартире с детства, она ему досталась в наследство от родителей. Правда, не занимался ею совсем, даже шторы за 30 лет не постирал, они так и свисали лохмотьями. А потом к нему прибилась Галина. Трезвая она тоже была культурной и вежливой, но любила выпить и покурить. А пьяной она начинала скандалить и буйствовать», — сказала Нина Петровна. В роковую ночь в квартире соседей было тихо. А в два часа вдруг что-то упало и раздался мощный взрыв, которым выбило железные двери жильцов. Это взорвался газовый баллон на втором этаже. Погибли хозяева жилища — 66-летний Виктор Шутов и его гражданская жена 68-летняя Галина Осипова. Спасатели эвакуировали 30 жильцов, четверо находятся в реанимации.