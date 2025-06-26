Пермский классический университет раскрыл самые популярные направления для обучения

Пермский классический университет подвел предварительные итоги приемной кампании
© Служба новостей «URA.RU»
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Прием документов стартовал в ПГНИУ 20 июня
Прием документов стартовал в ПГНИУ 20 июня Фото:

Направление «Прикладная математика и информатика» остается самым популярным для поступления в Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). В 2025 году на указанное направление вуз планирует зачислить 130 абитуриентов. Это следует из данных, размещенных на сайте классического университета.

«Направление: „Прикладная математика и информатика“ (Институт компьютерных наук и технологий), план — 130 человек», — следует из приведенной ПГНИУ информации. По данным на 25 июня на это направление подано 11 заявлений. Также одним из самых востребованных у абитуриентов направлений остается «Геология». Всего на обучение по программам бакалавриата и специалитета в текущем году вуз подготовил 1677 бюджетных мест (магистратура — 393 места). Приемная кампания стартовала в ПГНИУ 20 июня.

В 2024 году в ПГНИУ было подано свыше 12,8 тысяч заявлений (бакалавриат и специалитет) при том, что на бюджетные места поступили 1563 абитуриента. Еще 969 человек выбрали платное обучение. Ранее URA.RU рассказывало, что в ПНИПУ увеличили количество бюджетных мест на самые популярные направления.

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Направление «Прикладная математика и информатика» остается самым популярным для поступления в Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). В 2025 году на указанное направление вуз планирует зачислить 130 абитуриентов. Это следует из данных, размещенных на сайте классического университета. «Направление: „Прикладная математика и информатика“ (Институт компьютерных наук и технологий), план — 130 человек», — следует из приведенной ПГНИУ информации. По данным на 25 июня на это направление подано 11 заявлений. Также одним из самых востребованных у абитуриентов направлений остается «Геология». Всего на обучение по программам бакалавриата и специалитета в текущем году вуз подготовил 1677 бюджетных мест (магистратура — 393 места). Приемная кампания стартовала в ПГНИУ 20 июня. В 2024 году в ПГНИУ было подано свыше 12,8 тысяч заявлений (бакалавриат и специалитет) при том, что на бюджетные места поступили 1563 абитуриента. Еще 969 человек выбрали платное обучение. Ранее URA.RU рассказывало, что в ПНИПУ увеличили количество бюджетных мест на самые популярные направления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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