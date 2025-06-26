Пермский классический университет раскрыл самые популярные направления для обучения

Направление «Прикладная математика и информатика» остается самым популярным для поступления в Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). В 2025 году на указанное направление вуз планирует зачислить 130 абитуриентов. Это следует из данных, размещенных на сайте классического университета.
«Направление: „Прикладная математика и информатика“ (Институт компьютерных наук и технологий), план — 130 человек», — следует из приведенной ПГНИУ информации. По данным на 25 июня на это направление подано 11 заявлений. Также одним из самых востребованных у абитуриентов направлений остается «Геология». Всего на обучение по программам бакалавриата и специалитета в текущем году вуз подготовил 1677 бюджетных мест (магистратура — 393 места). Приемная кампания стартовала в ПГНИУ 20 июня.
В 2024 году в ПГНИУ было подано свыше 12,8 тысяч заявлений (бакалавриат и специалитет) при том, что на бюджетные места поступили 1563 абитуриента. Еще 969 человек выбрали платное обучение. Ранее URA.RU рассказывало, что в ПНИПУ увеличили количество бюджетных мест на самые популярные направления.
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