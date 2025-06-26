Свердловского бойца экстренно выдернули с передовой

Свердловский боец, участвующий в специальной военной операции, был отозван с линии фронта после того, как в Ивделе в результате взрыва бытового газа погибли его 68-летняя мать Галина Осипова и 66-летний отчим Виктор Шутов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил знакомый семьи. Трагедия произошла в жилом доме на улице Карла Маркса.
«Сын Гали и Вити был срочно отозван с линии фронта. Ему рассказали о трагедии. Он пока в шоковом состоянии, но держится. Командование оказывает ему необходимую помощь с оформлением документов, чтобы он смог вовремя прибыть на похороны своих близких», — рассказал собеседник агентства.
Взрыв в пятиэтажке прогремел в ночь на 26 июня. 30 человек было эвакуировано, в том числе восемь детей. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газовых баллонов. Работы по разбору завалов продолжаются, следственные органы устанавливают обстоятельства трагедии. Ситуация находится на контроле региональных властей. Подробнее о трагедии, — в отдельном сюжете URA.RU.
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