Свердловского бойца экстренно выдернули с передовой

Свердловского бойца вернули с передовой, чтобы сообщить о смерти родителей
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Сын погибших выполняет задачи в зоне СВО (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Ивделе произошел взрыв газа

Свердловский боец, участвующий в специальной военной операции, был отозван с линии фронта после того, как в Ивделе в результате взрыва бытового газа погибли его 68-летняя мать Галина Осипова и 66-летний отчим Виктор Шутов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил знакомый семьи. Трагедия произошла в жилом доме на улице Карла Маркса.

«Сын Гали и Вити был срочно отозван с линии фронта. Ему рассказали о трагедии. Он пока в шоковом состоянии, но держится. Командование оказывает ему необходимую помощь с оформлением документов, чтобы он смог вовремя прибыть на похороны своих близких», — рассказал собеседник агентства.

Взрыв в пятиэтажке прогремел в ночь на 26 июня. 30 человек было эвакуировано, в том числе восемь детей. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газовых баллонов. Работы по разбору завалов продолжаются, следственные органы устанавливают обстоятельства трагедии. Ситуация находится на контроле региональных властей. Подробнее о трагедии, — в отдельном сюжете URA.RU.

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Свердловский боец, участвующий в специальной военной операции, был отозван с линии фронта после того, как в Ивделе в результате взрыва бытового газа погибли его 68-летняя мать Галина Осипова и 66-летний отчим Виктор Шутов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил знакомый семьи. Трагедия произошла в жилом доме на улице Карла Маркса. «Сын Гали и Вити был срочно отозван с линии фронта. Ему рассказали о трагедии. Он пока в шоковом состоянии, но держится. Командование оказывает ему необходимую помощь с оформлением документов, чтобы он смог вовремя прибыть на похороны своих близких», — рассказал собеседник агентства. Взрыв в пятиэтажке прогремел в ночь на 26 июня. 30 человек было эвакуировано, в том числе восемь детей. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газовых баллонов. Работы по разбору завалов продолжаются, следственные органы устанавливают обстоятельства трагедии. Ситуация находится на контроле региональных властей. Подробнее о трагедии, — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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