В Нижневартовске (ХМАО) в районе дачного кооператива «Лесное» народный фронт обнаружил участок земли, заваленный строительным мусором. Общественники не исключают, что часть его состоит из остатков снесенных фенольных домов.
«Ко мне как к депутату думы и члену регионального штаба Народного фронта обратились обеспокоенные жители Нижневартовска. Недалеко от автодороги в сторону Излучинска в лесном массиве образовалась свалка», — рассказал представитель ОНФ в ХМАО, депутат окружной думы Владимир Зиновьев.
Масштаб проблемы общественник оценил лично. По его мнению, строительный мусор может быть опасен для экологии и окружающих — самих дачников. Огромная куча состоит не только из битого бетона или кирпича, обнаружены также старые покрышки и фрагменты стройматериалов. Не исключено — что это часть от снесенных аварийных, фенольных домов.
Сами дачники утверждают, что мусор, купленный вскладчину для отсыпки дороги, имеет третий класс опасности, а это не противоречит никаким нормам. По словам председателя «Лесного», никакой экологической катастрофы тут нет и быть не может. На самом деле вся эта история — происки одного из соседей по даче. «Мусор мы купили для отсыпки дорог, он не опасный. А нажаловался на нас один из соседей в отместку. За то, что его выселяют из кооператива из-за больших долгов», — пояснила агентству председатель Марина Алина.
Тем временем, Владимир Зиновьев направил обращение в Службу экологического контроля Югры, Природоохранную прокуратуру. Также письма адресованы в мэрию Нижневартовска.
В администрации об этой свалке уже известно, специалисты выехали на место и убедились в факте размещения отходов. «Пользователю земельного участка будет направлено предостережение о соблюдении обязательных требований земельного законодательства и выдано предписание об устранении выявленных нарушений Правил благоустройства территории города Нижневартовска. Исполнение будет контролировать управление муниципального контроля в установленном законом порядке», — прокомментировала руководитель управления Мадина Халитова.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Руслан Кухарук берет под личный контроль ход строительства мусорных полигонов в регионе. Правительством Югры совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ проведена работа по актуализации планов, по результатам которой утверждена дорожная карта по реализации инвестиционных проектов для объектов в сфере обращения с ТКО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!