Замгубернатора ХМАО вошла в состав наблюдательного совета авиакомпании

Заместитель губернатора ХМАО Наталья Огородникова вошла в состав наблюдательного совета Utair. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
«Огородникова входит в круг самых доверенных людей губернатора Югры Руслана Кухарука. Кроме того, она на своем посту курирует весь промышленный сектор и туризм в регионе. Так что ее появление в Набсовете логично», — рассказал инсайдер.
Он также уточнил, что в наблюдательном совете авиакомпании с 2024 года продолжает работу директор департамента по управлению госимуществом ХМАО Светлана Петрик. В правительство ХМАО и пресс-службу Utair были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что акционеры переизбрали генерального директора Utair. В 2025 году главой авиакомпании снова стал Андрей Мартиросов.
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