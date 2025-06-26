Замгубернатора ХМАО вошла в состав наблюдательного совета авиакомпании

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Заместитель губернатора ХМАО Наталья Огородникова вошла в состав наблюдательного совета Utair
Заместитель губернатора ХМАО Наталья Огородникова вошла в состав наблюдательного совета Utair Фото:

Заместитель губернатора ХМАО Наталья Огородникова вошла в состав наблюдательного совета Utair. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Огородникова входит в круг самых доверенных людей губернатора Югры Руслана Кухарука. Кроме того, она на своем посту курирует весь промышленный сектор и туризм в регионе. Так что ее появление в Набсовете логично», — рассказал инсайдер.

Он также уточнил, что в наблюдательном совете авиакомпании с 2024 года продолжает работу директор департамента по управлению госимуществом ХМАО Светлана Петрик. В правительство ХМАО и пресс-службу Utair были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что акционеры переизбрали генерального директора Utair. В 2025 году главой авиакомпании снова стал Андрей Мартиросов.

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Заместитель губернатора ХМАО Наталья Огородникова вошла в состав наблюдательного совета Utair. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Огородникова входит в круг самых доверенных людей губернатора Югры Руслана Кухарука. Кроме того, она на своем посту курирует весь промышленный сектор и туризм в регионе. Так что ее появление в Набсовете логично», — рассказал инсайдер. Он также уточнил, что в наблюдательном совете авиакомпании с 2024 года продолжает работу директор департамента по управлению госимуществом ХМАО Светлана Петрик. В правительство ХМАО и пресс-службу Utair были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что акционеры переизбрали генерального директора Utair. В 2025 году главой авиакомпании снова стал Андрей Мартиросов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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