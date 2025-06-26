Louis Vuitton сделали своего «Лабубу»

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Louis Vuitton выпускает своих «Лабубу»
Louis Vuitton выпускает своих «Лабубу» Фото:

Компания Louis Vuitton выпустила свои брелоки по тысячи долларов за штуку. Видимо, такой ответ тренду на «Лабубу».

Мы, конечно, привыкли к тому, что китайцы копируют и адаптируют тренды, которые задают именитые компании. Но нашумевшие «Лабубу» всех переиграли и заставили люксовый бренд выступить в роли «догоняющих». Уже два месяца зубастые эльфы «Лабубу» не дают покоя детям и модникам. Первые хотят к себе в коллекцию популярную игрушку. Вторые жаждут повесить на свои сумки причудливый аксессуар.

Кто начал тренд на «Лабубу» и как персонаж из китайской книжки про монстров покорил весь мир? – рассказываем в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.

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Компания Louis Vuitton выпустила свои брелоки по тысячи долларов за штуку. Видимо, такой ответ тренду на «Лабубу». Мы, конечно, привыкли к тому, что китайцы копируют и адаптируют тренды, которые задают именитые компании. Но нашумевшие «Лабубу» всех переиграли и заставили люксовый бренд выступить в роли «догоняющих». Уже два месяца зубастые эльфы «Лабубу» не дают покоя детям и модникам. Первые хотят к себе в коллекцию популярную игрушку. Вторые жаждут повесить на свои сумки причудливый аксессуар. Кто начал тренд на «Лабубу» и как персонаж из китайской книжки про монстров покорил весь мир? – рассказываем в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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