Louis Vuitton сделали своего «Лабубу»

Компания Louis Vuitton выпустила свои брелоки по тысячи долларов за штуку. Видимо, такой ответ тренду на «Лабубу».
Мы, конечно, привыкли к тому, что китайцы копируют и адаптируют тренды, которые задают именитые компании. Но нашумевшие «Лабубу» всех переиграли и заставили люксовый бренд выступить в роли «догоняющих». Уже два месяца зубастые эльфы «Лабубу» не дают покоя детям и модникам. Первые хотят к себе в коллекцию популярную игрушку. Вторые жаждут повесить на свои сумки причудливый аксессуар.
Кто начал тренд на «Лабубу» и как персонаж из китайской книжки про монстров покорил весь мир? – рассказываем в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.
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