Ничего не меняется: адвокат Прилучного пролила свет на отношения Муцениеце с сыном

Адвокат Прилучного: Муцениеце так и не начала общаться с сыном
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артисты продолжают судиться
Артисты продолжают судиться Фото:

Актриса Агата Муцениеце, которая продолжает судиться с бывшим мужем Павлом Прилучным, так и не общается с их общим сыном Тимофеем. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила адвокат актера Оксана Даниелова.

«Общения у них нет. Последний раз оно было порядка месяца назад. К сегодняшнему дню ничего не изменилось, она не выходила на связь. Есть фрагментарные появления перед судебным процессом. Потом она снова не выходит на связь, ей ничего не нужно», — пояснила правозащитник.

Тимофей в свою очередь, глядя на маму, не особенно с ней рвется к контакту. Агата на днях рассекретила третью беременность от Петра Дранги. Однако одновременно с этим радостным событием, она продолжает выяснять отношения с бывшим в суде.

Защита Павла работает над уголовным процессом. Актер добивается возбуждения дела о клевете и будет отстаивать в суде свою честь. «Процессуальное решение по уголовному делу не принято, идет проверка очень фундаментальная. Которая подходит к своему логическому завершению. Предполагаю, что в ближайшее время я смогу известить о возбуждении уголовного дела. Маме надо четко понимать и нести ответственность за поступки, которые она совершает с определенными целями», — пояснила Даниелова.

Следующее заседание супругов состоится 9 июля. Агата и Павел развелись в феврале 2020 года. Сейчас сын пары живет с отцом, а дочь осталась с мамой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актриса Агата Муцениеце, которая продолжает судиться с бывшим мужем Павлом Прилучным, так и не общается с их общим сыном Тимофеем. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила адвокат актера Оксана Даниелова. Тимофей в свою очередь, глядя на маму, не особенно с ней рвется к контакту. Агата на днях рассекретила третью беременность от Петра Дранги. Однако одновременно с этим радостным событием, она продолжает выяснять отношения с бывшим в суде. Защита Павла работает над уголовным процессом. Актер добивается возбуждения дела о клевете и будет отстаивать в суде свою честь. «Процессуальное решение по уголовному делу не принято, идет проверка очень фундаментальная. Которая подходит к своему логическому завершению. Предполагаю, что в ближайшее время я смогу известить о возбуждении уголовного дела. Маме надо четко понимать и нести ответственность за поступки, которые она совершает с определенными целями», — пояснила Даниелова. Следующее заседание супругов состоится 9 июля. Агата и Павел развелись в феврале 2020 года. Сейчас сын пары живет с отцом, а дочь осталась с мамой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...