Ничего не меняется: адвокат Прилучного пролила свет на отношения Муцениеце с сыном

Актриса Агата Муцениеце, которая продолжает судиться с бывшим мужем Павлом Прилучным, так и не общается с их общим сыном Тимофеем. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила адвокат актера Оксана Даниелова.
«Общения у них нет. Последний раз оно было порядка месяца назад. К сегодняшнему дню ничего не изменилось, она не выходила на связь. Есть фрагментарные появления перед судебным процессом. Потом она снова не выходит на связь, ей ничего не нужно», — пояснила правозащитник.
Тимофей в свою очередь, глядя на маму, не особенно с ней рвется к контакту. Агата на днях рассекретила третью беременность от Петра Дранги. Однако одновременно с этим радостным событием, она продолжает выяснять отношения с бывшим в суде.
Защита Павла работает над уголовным процессом. Актер добивается возбуждения дела о клевете и будет отстаивать в суде свою честь. «Процессуальное решение по уголовному делу не принято, идет проверка очень фундаментальная. Которая подходит к своему логическому завершению. Предполагаю, что в ближайшее время я смогу известить о возбуждении уголовного дела. Маме надо четко понимать и нести ответственность за поступки, которые она совершает с определенными целями», — пояснила Даниелова.
Следующее заседание супругов состоится 9 июля. Агата и Павел развелись в феврале 2020 года. Сейчас сын пары живет с отцом, а дочь осталась с мамой.
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