Лукашенко: ЕАЭС затопчут, если союз не будет развиваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на площадке Евразийского экономического форума (ЕАЭС) заявил, что потенциал саммита раскрыт не полностью. Он отметил, что если не развиваться, то ЕАЭС «затопчут». Об этом белорусский лидер сказал на открытии форума.
«Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, нужно удвоить долю организации в мировой экономике. Если мы не будем развиваться, нас догонят и затопчут. Тут не должно быть пустых разговоров», — сказал Лукашенко на открытии. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24».
Он выступил с призывом к странам-участницам ЕАЭС формулировать перед союзом более амбициозные цели и добиваться их реализации. В частности, развить транспортно-логистическую сеть саммита. «Нужно развивать транспортно-логистическую сеть ЕАЭС, чтобы объединение могло позиционировать себя как глобальный транзитный хаб», — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что в ходе саммита будут рассмотрены ключевые перспективы дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического сообщества. Он также добавил, что на пленарном заседании 27 июня примут участие лидеры стран-участниц ЕАЭС: президенты России, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана, а также премьер-министр Армении (по видеосвязи). В расширенном формате к дискуссии присоединятся наблюдатели — главы Кубы, Узбекистана и Ирана.
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