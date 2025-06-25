Ушаков раскрыл подробности саммита ЕАЭС, на котором будет Путин

На саммите Евразийского экономического союза, в котором будет участвовать президент России Владимир Путин, планируется рассмотреть ключевые перспективы дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического сообщества. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе брифинга
«Предстоит наметить ориентиры по углублению интеграция. Отдельное внимание будет уделено вопросам маркировки товаров, либерализации единого рынка услуг, расширения евразийских транспортных коридоров», — рассказал Ушаков. Его слова передал корреспондент URA.RU.
Помощник российского лидера рассказал, что на пленарном заседании 27 июня примут участие лидеры стран-участниц ЕАЭС: президенты России, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана, а также премьер-министр Армении (по видеосвязи). В расширенном формате к дискуссии присоединятся наблюдатели — главы Кубы, Узбекистана и Ирана. Однако, как уточнил Ушаков, иранский лидер лично не приедет в Минск, а направит видеообращение. Также на саммит приглашены первый вице-премьер Монголии и наследный принц ОАЭ шейх Хамдан бен Зайд Аль Нахайян.
Как отметил Ушаков, ожидается подписание около 10 документов, включая соглашения о партнерстве с ОАЭ и Монголией, а также решения по текущей деятельности ЕАЭС. Хотя отдельных двусторонних встреч у российского президента не запланировано, не исключены краткие переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита. Ожидается, что Путин выступит с оценкой значения Евразийского союза в формировании новой системы международных отношений.
Ранее Ушаков сообщил, что глава российского государства планирует провести телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Кроме того, Россия продолжает контакты с США по теме Ирана, предает «360.ru».
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