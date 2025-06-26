Челябинцам потребуется 53 средних зарплаты для покупки «однушки»

Жителям Челябинска для покупки однокомнатной квартиры при условии полной экономии потребуется 53 средних зарплаты. При этом за пять лет заработок горожан увеличился на 103%, а цены на жилье выросли на 161%, сообщается на сайте о недвижимости.
«Челябинцам в 2025 году, если откладывать только на квартиру, потребуется 53 зарплаты. В среднем по стране для покупки квартиры сейчас нужно 70 зарплат. За пять лет россияне стали зарабатывать на 89% больше, а стоимость однокомнатных квартир увеличилась на 108%», — сообщается на сайте Циан.
Как отмечается на сайте, проще всего в 2025 году накопить на однокомнатную квартиру жителям Новокузнецка, им понадобится 44 зарплаты. Также меньше времени на это уйдет у жителей Кемерово (49), Ижевска и Тольятти (по 51). Сложнее всего заработать на жилье жителям Сочи — им для покупки квартиры нужно будет 178 зарплат. В целом по России за последние пять лет жилье стало менее доступным.
В Челябинске в июне 2025 года цены на новое жилье снизились на 4,1% — до 165 тысяч рублей за квадратный метр. Новые квартиры стали продаваться в городе в среднем по 9,2 миллиона рублей за объект. Также город лидировал по средней площади новых квартир — почти 60 квадратных метров.
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