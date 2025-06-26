Челябинцам потребуется 53 средних зарплаты для покупки «однушки»

Челябинск вошел в топ-5 городов в самым доступным жильем
© Служба новостей «URA.RU»
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За пять лет цены на жилье в городе выросли на 161%, а зарплаты - на 103%
За пять лет цены на жилье в городе выросли на 161%, а зарплаты - на 103% Фото:

Жителям Челябинска для покупки однокомнатной квартиры при условии полной экономии потребуется 53 средних зарплаты. При этом за пять лет заработок горожан увеличился на 103%, а цены на жилье выросли на 161%, сообщается на сайте о недвижимости.

«Челябинцам в 2025 году, если откладывать только на квартиру, потребуется 53 зарплаты. В среднем по стране для покупки квартиры сейчас нужно 70 зарплат. За пять лет россияне стали зарабатывать на 89% больше, а стоимость однокомнатных квартир увеличилась на 108%», — сообщается на сайте Циан.

Как отмечается на сайте, проще всего в 2025 году накопить на однокомнатную квартиру жителям Новокузнецка, им понадобится 44 зарплаты. Также меньше времени на это уйдет у жителей Кемерово (49), Ижевска и Тольятти (по 51). Сложнее всего заработать на жилье жителям Сочи — им для покупки квартиры нужно будет 178 зарплат. В целом по России за последние пять лет жилье стало менее доступным.

В Челябинске в июне 2025 года цены на новое жилье снизились на 4,1% — до 165 тысяч рублей за квадратный метр. Новые квартиры стали продаваться в городе в среднем по 9,2 миллиона рублей за объект. Также город лидировал по средней площади новых квартир — почти 60 квадратных метров.

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Жителям Челябинска для покупки однокомнатной квартиры при условии полной экономии потребуется 53 средних зарплаты. При этом за пять лет заработок горожан увеличился на 103%, а цены на жилье выросли на 161%, сообщается на сайте о недвижимости. «Челябинцам в 2025 году, если откладывать только на квартиру, потребуется 53 зарплаты. В среднем по стране для покупки квартиры сейчас нужно 70 зарплат. За пять лет россияне стали зарабатывать на 89% больше, а стоимость однокомнатных квартир увеличилась на 108%», — сообщается на сайте Циан. Как отмечается на сайте, проще всего в 2025 году накопить на однокомнатную квартиру жителям Новокузнецка, им понадобится 44 зарплаты. Также меньше времени на это уйдет у жителей Кемерово (49), Ижевска и Тольятти (по 51). Сложнее всего заработать на жилье жителям Сочи — им для покупки квартиры нужно будет 178 зарплат. В целом по России за последние пять лет жилье стало менее доступным. В Челябинске в июне 2025 года цены на новое жилье снизились на 4,1% — до 165 тысяч рублей за квадратный метр. Новые квартиры стали продаваться в городе в среднем по 9,2 миллиона рублей за объект. Также город лидировал по средней площади новых квартир — почти 60 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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