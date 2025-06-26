Путин заявил, что конфликт Ирана и Израиля останется в прошлом

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Путин выступил на саммите ЕАЭС в Минске
Путин выступил на саммите ЕАЭС в Минске Фото:

Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, можно считать, что конфликт остался в прошлом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на открытии саммита ЕАЭС в Минске.

«Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Конфликт Израиля и Ирана, слава богу, будем считать, в прошлом», — сказал Путин в эфире «России 24». По словам президента, урегулирование конфликта дает новые экономические возможности в регионе.

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Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, можно считать, что конфликт остался в прошлом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на открытии саммита ЕАЭС в Минске. «Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Конфликт Израиля и Ирана, слава богу, будем считать, в прошлом», — сказал Путин в эфире «России 24». По словам президента, урегулирование конфликта дает новые экономические возможности в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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