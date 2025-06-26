Путин заявил, что конфликт Ирана и Израиля останется в прошлом

Путин выступил на саммите ЕАЭС в Минске
Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, можно считать, что конфликт остался в прошлом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на открытии саммита ЕАЭС в Минске.
«Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Конфликт Израиля и Ирана, слава богу, будем считать, в прошлом», — сказал Путин в эфире «России 24». По словам президента, урегулирование конфликта дает новые экономические возможности в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!