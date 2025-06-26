Подростки из Калининграда получили серьезные ожоги от взрыва баллона с кислородом

Подростки из Калининграда получили ожоги от взрыва баллона с кислородом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Двое подростков пострадали после взрыва кислородного баллона в Калининграде
Двое подростков пострадали после взрыва кислородного баллона в Калининграде Фото:

Двое подростков из Калининграда получили серьезные ожоги при взрыве баллона с кислородом. Об этом сообщил life.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах региона. Информацию подтвердили в СК.

«14-летний подросток был ближе всех. На нем загорелась одежда. Мальчика сразу погрузили в скорую помощь и увезли в ожоговое отделение. Один 16-летний подросток получил незначительные ожоги, третий ребенок не пострадал», — передает слова собеседника Life.ru

По предварительным данным, компания школьников обнаружила на улице кислородный баллон, который взорвался рядом с костром, разведенным несовершеннолетними. Сейчас на месте ЧП работают полицейские. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Кроме того, к расследованию инцидента подключился и Следственный комитет.

«Несовершеннолетним в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь, состояние их здоровья уточняется. Следователи и следователи-криминалисты регионального управления Следственного комитета приступили к осмотру места происшествия, тщательно выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении telegram-канала «Калининградский Следком».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двое подростков из Калининграда получили серьезные ожоги при взрыве баллона с кислородом. Об этом сообщил life.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах региона. Информацию подтвердили в СК. «14-летний подросток был ближе всех. На нем загорелась одежда. Мальчика сразу погрузили в скорую помощь и увезли в ожоговое отделение. Один 16-летний подросток получил незначительные ожоги, третий ребенок не пострадал», — передает слова собеседника Life.ru.  По предварительным данным, компания школьников обнаружила на улице кислородный баллон, который взорвался рядом с костром, разведенным несовершеннолетними. Сейчас на месте ЧП работают полицейские. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Кроме того, к расследованию инцидента подключился и Следственный комитет. «Несовершеннолетним в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь, состояние их здоровья уточняется. Следователи и следователи-криминалисты регионального управления Следственного комитета приступили к осмотру места происшествия, тщательно выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении telegram-канала «Калининградский Следком».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...