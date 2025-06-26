Суд признал незаконными скандальные выборы мэра в пригороде Екатеринбурга

Свердловский областной суд признал незаконными скандальные выборы мэра Березовского, несмотря на попытки думы обжаловать решение. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
"Березовский городской суд признал незаконным решение Думы Березовского муниципального округа № 253 «Об избрании главы Березовского муниципального округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса». Сегодня Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения", — рассказали в telegram-канале пресс-службы.
Политический кризис в Березовском начался еще в 2024 году, когда выборы градоначальника несколько раз переносились. В январе 2025 года депутаты, не желая поддерживать действующего мэра Евгения Писцова, проголосовали за жену его водителя и чиновницу местной администрации — Юлию Маслакову. Она отказалась становиться мэром и даже обжаловала результаты депутатского голосования через суд.
Сейчас в Березовском объявлен новый конкурс по выбору главы города. Документы от претендентов будут приниматься с 27 июня по 3 июля, а первый этап конкурса стартует 7 июля.
По информации нескольких источников URA.RU, между администрацией губернатора и депутатским корпусом достигнута договоренность: Евгения Писцова выберут на пост главы города, а после выборов губернатора он перейдет на работу в региональное правительство. Подробнее о скандальных выборах — в сюжете URA.RU.
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