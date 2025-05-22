В свердловском городе, оскандалившемся на всю страну, запустили мирный план Паслера

Дума Березовского, который прославился на всю страну после анекдотичных выборов мэра, проводит их заново. Но уже в принципиально других условиях — враги действующего главы Евгения Писцова работают над его переизбранием, выполняя поручение нового губернатора Дениса Паслера.
Писцова не могут переизбрать с осени прошлого года. Конкурс откладывали несколько раз из-за того, что дума отказывалась его поддерживать. В январе выборы все же провели — и получилось фиаско. Депутаты проголосовали за «технического» кандидата Юлию Маслакову — жену водителя Писцова. Это был мега-скандал, который муссировали не только местные СМИ и telegram-каналы, но и федеральные медиа. Маслакова вступать в должность отказалась, Писцов остался руководить городом в статусе исполняющего обязанности. Его будущее выглядело неопределенным.
Паслер вмешался в ситуацию в первые же дни присутствия в регионе. Позвал депутата заксобрания от территории Вячеслава Брозовского, которого называли одним из идеологов депутатского протеста (сам он это не подтверждал), потом начались совещания — с участием вице-губернатора Олега Чемезова, спикера думы Евгения Горевого (хотел стать мэром) и самого Писцова.
«Протестующим депутатам обозначили волю Паслера: надо Писцова избрать. При условии, что осенью, после губернаторских выборов, ему найдут место в новом правительстве», — обозначил информированный собеседник, близкий к губернаторской резиденции.
Весь последний месяц велись консультации, Писцов несколько раз встречался с думой, в какой-то момент возникла угроза, что к консенсусу не прийти — слишком много взаимных претензий. «Горевой и Брозовский, чтобы не сорвался паслеровский план, распределили между собой депутатов, стали вести переговоры с каждым в отдельности», — добавил другой собеседник, из числа мундепов. Горевой комментировать это не стал. Брозовский заявил корреспонденту, что депутаты думы Березовского самостоятельны в своих решениях. «Не нужно их недооценивать», — добавил он.
Согласно документу, опубликованному 22 мая на сайте думы Березовского, кандидаты в мэры смогут заявляться на конкурс с 27 июня по 3 июля. Собеседования продлятся до 18-го. Затем конкурсная комиссия представит думе финалистов, и депутаты наконец решат, кто будет управлять муниципалитетом следующие пять лет. Или меньше. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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