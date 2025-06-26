СУ СК России по Свердловской области опубликовало видео допроса 20-летней матери из Еланского гарнизона (Камышловский район, Свердловская область), которая убила новорожденную дочь. Девушке предъявили обвинение по статье "Убийство малолетнего".
"Я кинула ребенка на пол. Он потерял сознание и перестал дышать", — заявила обвинянемая во время допроса.
По данным следствия, 25 июня женщина причинила смертельную травму своей новорожденной дочери, после чего попыталась скрыться, но была задержана полицией на автовокзале. Делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Подробности о деле — в отдельном материале URA.RU.
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