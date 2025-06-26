26 июня 2025

Трамп подписал торговую сделку с Китаем

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп заявил, что подписал торговую сделку с КНР и ожидает подписания с Индией
Трамп заявил, что подписал торговую сделку с КНР и ожидает подписания с Индией Фото:

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 25 июня подписал торговое соглашение с Китаем и в ближайшее время ожидает заключения аналогичной сделки с Индией. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

«Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем... У нас есть несколько отличных сделок. У нас есть одна, возможно, с Индией, очень большая, мы собираемся открыть (рынок — прим. URA.RU) Индии (для товаров США — прим. URA.RU) „, — сказал Трамп.

Как сообщал источник телеканала CNN в администрации Белого дома, американская сторона подчеркивала важность установления контактов на самом высоком уровне с Китаем с целью возобновления переговоров по вопросам торговли. В то же время, согласно информации издания Politico, китайские официальные лица проявляли осторожность в вопросе организации встречи между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, напоминает телеканал 360.

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что 25 июня подписал торговое соглашение с Китаем и в ближайшее время ожидает заключения аналогичной сделки с Индией. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме. «Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем... У нас есть несколько отличных сделок. У нас есть одна, возможно, с Индией, очень большая, мы собираемся открыть (рынок — прим. URA.RU) Индии (для товаров США — прим. URA.RU) „, — сказал Трамп. Как сообщал источник телеканала CNN в администрации Белого дома, американская сторона подчеркивала важность установления контактов на самом высоком уровне с Китаем с целью возобновления переговоров по вопросам торговли. В то же время, согласно информации издания Politico, китайские официальные лица проявляли осторожность в вопросе организации встречи между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, напоминает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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