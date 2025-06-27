Освобожденные из плена бойцы РФ рассказали о жестоком обращении со стороны ВСУ

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена в ходе обмена, заявили о жестоком обращении со стороны бойцов Вооруженных сил Украины. По их словам, пленных били и оказывали на них психологическое давление.
«Хотелось бы, чтобы наших парней как можно скорее оттуда выдернули. Потому что издеваются, бьют. Самое главное, чтобы парни держались, верили и не теряли надежду», — поделился один из военнослужаших с RT.
Накануне между Россией и Украиной прошел очередной этап обмена пленными. В настоящее время российские бойцы, вернувшиеся из плена, находятся на территории Белоруссии — им оказывается медицинская и психологическая помощь.
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