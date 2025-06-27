Освобожденные из плена бойцы РФ рассказали о жестоком обращении со стороны ВСУ

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Другим пленным военнослужащие пожелали «не падать духом»
Другим пленным военнослужащие пожелали «не падать духом» Фото:

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена в ходе обмена, заявили о жестоком обращении со стороны бойцов Вооруженных сил Украины. По их словам, пленных били и оказывали на них психологическое давление. 

«Хотелось бы, чтобы наших парней как можно скорее оттуда выдернули. Потому что издеваются, бьют. Самое главное, чтобы парни держались, верили и не теряли надежду», — поделился один из военнослужаших с RT.

Накануне между Россией и Украиной прошел очередной этап обмена пленными. В настоящее время российские бойцы, вернувшиеся из плена, находятся на территории Белоруссии — им оказывается медицинская и психологическая помощь.

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Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена в ходе обмена, заявили о жестоком обращении со стороны бойцов Вооруженных сил Украины. По их словам, пленных били и оказывали на них психологическое давление.  «Хотелось бы, чтобы наших парней как можно скорее оттуда выдернули. Потому что издеваются, бьют. Самое главное, чтобы парни держались, верили и не теряли надежду», — поделился один из военнослужаших с RT. Накануне между Россией и Украиной прошел очередной этап обмена пленными. В настоящее время российские бойцы, вернувшиеся из плена, находятся на территории Белоруссии — им оказывается медицинская и психологическая помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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