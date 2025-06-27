В Госдуме предложили выдавать все справки через «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» необходимо внедрить возможность получения всех видов справок. С таким предложением к правительству РФ выступил депутат Госдумы Ярослав Самылин («Новые люди»).
«В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность расширения функционала платформы „Госуслуги“ и внедрения механизма для получения всех типов справок, которые в настоящее время приходится получать через личные обращения в органы власти,» — говорится в документе. Его приводит ТАСС.
Самылин напомнил, что президент РФ поручал перевести большинство государственных услуг в онлайн-формат к 2024 году, однако до сих пор многие справки можно получить только при личном обращении. Парламентарий также отметил, что проблема наиболее актуальна для работающих граждан и жителей отдаленных регионов, где оформление справок связано с трудностями доступа и дополнительными затратами времени. По его мнению, запуск новой опции упростит получение документов и снизит нагрузку на государственные органы.
Ранее депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил внедрить на портале «Госуслуги» «Кнопку безопасности». Он отметил, что благодаря ей появится возможность вызова экстренных служб. Главная цель инициативы — предоставить гражданам простой способ обращений за помощью в экстренных ситуациях без звонков, передает «Ридус».
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