В Ростовской области дроны атаковали четыре района и город

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Слюсарь заявил, что пострадавших в результате атаки БПЛА нет
Слюсарь заявил, что пострадавших в результате атаки БПЛА нет Фото:

В ночь на 27 июня в Ростовской области системы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в четырех районах и одном городе региона. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах», — написал Слюсарь в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. По словам губернатора, специалисты продолжают обследовать территории, чтобы убедиться в отсутствии последствий для жителей и инфраструктуры.

В ночь на 23 июня в Ростовской области на одном из предприятий произошел пожар вследствие атаки беспилотников. Инцидент случился в Каменском районе, сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Предварительно, никто не пострадал. Беспилотники были ликвидированы в нескольких районах, включая Миллеровский и Тарасовский, передает VSE42.ru.

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В ночь на 27 июня в Ростовской области системы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в четырех районах и одном городе региона. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. «Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах», — написал Слюсарь в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. По словам губернатора, специалисты продолжают обследовать территории, чтобы убедиться в отсутствии последствий для жителей и инфраструктуры. В ночь на 23 июня в Ростовской области на одном из предприятий произошел пожар вследствие атаки беспилотников. Инцидент случился в Каменском районе, сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Предварительно, никто не пострадал. Беспилотники были ликвидированы в нескольких районах, включая Миллеровский и Тарасовский, передает VSE42.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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