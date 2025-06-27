Синоптики рассказали, какая погода будет в июле

В июле в регионах России ожидается ненастная погода
© Служба новостей «URA.RU»
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На Москву надвигаются ливни
На Москву надвигаются ливни Фото:

Согласно последним метеорологическим прогнозам, жители Центральной России могут ожидать дождливую погоду в июле. В то время на юге страны установится засушливая жара с высокой вероятностью возникновения пожаров.

«Июль 2025 года в Москве ожидается пасмурным и прохладным для середины лета: большую часть месяца прогнозируется облачность, солнечных дней будет немного», — сообщают «Известия». Среднедневная температура воздуха ожидается на уровне +23…+24°C, в то время как ночные температуры будут колебаться в пределах +13…+15°C. Влажность воздуха составит около 70–74%.

В Санкт-Петербурге также ожидается облачная погода с периодическими осадками. Днем столбик термометра в среднем будет достигать отметок +20…+23°C, а ночью температура будет опускаться до +13…+15°C. Утренняя влажность воздуха будет повышенной.

На юге России в июле ожидается засушливая погода с высокими температурами. В Черноземье, Ставропольском и Краснодарском краях это лето может оказаться одним из самых сухих и жарких за последние десятилетия.

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Согласно последним метеорологическим прогнозам, жители Центральной России могут ожидать дождливую погоду в июле. В то время на юге страны установится засушливая жара с высокой вероятностью возникновения пожаров. «Июль 2025 года в Москве ожидается пасмурным и прохладным для середины лета: большую часть месяца прогнозируется облачность, солнечных дней будет немного», — сообщают «Известия». Среднедневная температура воздуха ожидается на уровне +23…+24°C, в то время как ночные температуры будут колебаться в пределах +13…+15°C. Влажность воздуха составит около 70–74%. В Санкт-Петербурге также ожидается облачная погода с периодическими осадками. Днем столбик термометра в среднем будет достигать отметок +20…+23°C, а ночью температура будет опускаться до +13…+15°C. Утренняя влажность воздуха будет повышенной. На юге России в июле ожидается засушливая погода с высокими температурами. В Черноземье, Ставропольском и Краснодарском краях это лето может оказаться одним из самых сухих и жарких за последние десятилетия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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