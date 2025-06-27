Синоптики рассказали, какая погода будет в июле

Согласно последним метеорологическим прогнозам, жители Центральной России могут ожидать дождливую погоду в июле. В то время на юге страны установится засушливая жара с высокой вероятностью возникновения пожаров.
«Июль 2025 года в Москве ожидается пасмурным и прохладным для середины лета: большую часть месяца прогнозируется облачность, солнечных дней будет немного», — сообщают «Известия». Среднедневная температура воздуха ожидается на уровне +23…+24°C, в то время как ночные температуры будут колебаться в пределах +13…+15°C. Влажность воздуха составит около 70–74%.
В Санкт-Петербурге также ожидается облачная погода с периодическими осадками. Днем столбик термометра в среднем будет достигать отметок +20…+23°C, а ночью температура будет опускаться до +13…+15°C. Утренняя влажность воздуха будет повышенной.
На юге России в июле ожидается засушливая погода с высокими температурами. В Черноземье, Ставропольском и Краснодарском краях это лето может оказаться одним из самых сухих и жарких за последние десятилетия.
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