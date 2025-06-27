Названа причина блэкаута в Приморье

Причиной аварийного отключения электроэнергии в Приморском крае 26 июня стало выдавливание фундамента опоры линии электропередачи (ВЛ) 10 кВ, принадлежащей сторонней организации. Об этом сообщило Министерство энергетики Приморья.
«Авария 26 июня произошла из-за выдавливания фундамента опоры ВЛ 10 кВ, принадлежащей сторонней организации», — говорится в сообщении Минэнерго Приморья в telegram-канале. ЧП произошло на заболоченной местности в Хабаровском крае, в районе пересечения линии электропередачи напряжением 10 кВ с магистральной линией 500 кВ, соединяющей Приморскую ГРЭС и подстанцию Хехцир-2.
Из-за пучения грунта сместило фундамент опоры, что привело к перекрытию линии 500 кВ на линию 10 кВ. Из-за аварии снизился переток электроэнергии из Хабаровского края в Приморье.
Для предотвращения перегрузки энергосистемы автоматически сработали системы ограничения нагрузки, в результате чего временно было отключено около трети потребителей региона. Энергетики оперативно приступили к восстановительным работам: в 16:12 магистральная линия 500 кВ была вновь введена в эксплуатацию, после чего началось поэтапное подключение отключенных абонентов. Полное восстановление электроснабжения завершилось к 19:18 того же дня.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае произошел масштабный сбой электроснабжения. Общая мощность отключенных потребителей составила около 600 мегаватт. Более 1200 адресов остались без электроэнергии, передает 360.ru.
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