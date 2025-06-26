Путин наградил свердловских энергетиков

Президент России Владимир Путин объявил благодарность трем жителям Свердловской области за трудовые достижения в сферах энергетики, ЖКХ и транспорта. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой президента РФ награждены сотрудники АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» — мастер производственного участка Александр Задеревушко и начальник района тепловых сетей №1 Сергей Стробыкин. Благодарность также получил начальник района контактной сети станции Шаля Свердловской дирекции по энергообеспечению филиала ОАО РЖД Сергей Шешенин.
Ранее Путин наградил медалями ордена «Родительская слава» пару из Свердловской области. Их отблагодарили за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
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