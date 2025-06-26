В Перми будут судить отчима, который бил девятилетнего мальчика

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в истязании девятилетнего пасынка. Материалы дела уже переданы в Свердловский районный суд для рассмотрения по существу.
«По данным следствия, мужчина на протяжении последнего года систематически избивал ребенка и применял к нему иные насильственные действия. Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая, что обвиняемый в течение длительного времени причинял физическую и психическую боль своему пасынку», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.
Резонансный случай произошел на улице Солдатова в Перми. URA.RU писало, что мальчик, пытаясь спастись от побоев, выбежал на улицу и спрятался в соседнем подъезде. Его в окровавленном состоянии обнаружили местные жители, которые обратились в правоохранительные органы. 2 марта мужчина пытался утопить пасынка. В ходе расследования были опрошены свидетели, назначены экспертизы и собраны медицинские документы, подтверждающие факты истязаний.
Отчим полностью признал вину в совершенном преступлении. На период следствия он находился в СИЗО. Сейчас обвиняемому грозит наказание по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего). Суд рассмотрит дело в ближайшее время.
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