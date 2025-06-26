26 июня 2025

В Челябинске третий месяц дешевеют студии на «вторичке». Инфографика

Цены на студии в Челябинске снизились до 99 000 рублей за квадрат
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на вторичные квартиры-студии снизились на 3 100 рублей за квадрат
Цены на вторичные квартиры-студии снизились на 3 100 рублей за квадрат Фото:

В Челябинске во втором квартале 2025 года цены на квартиры-студии снизились на 3100 рублей за квадратный метр. Сейчас такая недвижимость продается по 99 100 рублей за квадрат. Это связано со снижением доступности ипотеки и, как результат, с низким спросом на жилье, сообщил URA.RU руководитель уральской риелторской компании Денис Медведев.

«В Челябинске цены на квартиры-студии на вторичном рынке снизились по причине низкого спроса. Виноваты в этом высокие ключевые ставки на жилье и снижение доступности ипотеки», — отметил Медведев.

Также из-за высокой ключевой ставки в городе упал спрос и снизились цены на земельные участки под строительство коттеджей. Такая же ситуация в городе сложилась на рынке новостроек. Стоимость новых квартир в городе в июне упала на 4,1% — до 165 тысяч рублей за квадратный метр.

Цены на студии в городе снизились до 99 000 рублей за квадрат
Цены на студии в городе снизились до 99 000 рублей за квадрат
Фото:

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В Челябинске во втором квартале 2025 года цены на квартиры-студии снизились на 3100 рублей за квадратный метр. Сейчас такая недвижимость продается по 99 100 рублей за квадрат. Это связано со снижением доступности ипотеки и, как результат, с низким спросом на жилье, сообщил URA.RU руководитель уральской риелторской компании Денис Медведев. «В Челябинске цены на квартиры-студии на вторичном рынке снизились по причине низкого спроса. Виноваты в этом высокие ключевые ставки на жилье и снижение доступности ипотеки», — отметил Медведев. Также из-за высокой ключевой ставки в городе упал спрос и снизились цены на земельные участки под строительство коттеджей. Такая же ситуация в городе сложилась на рынке новостроек. Стоимость новых квартир в городе в июне упала на 4,1% — до 165 тысяч рублей за квадратный метр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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