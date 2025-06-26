В Челябинске во втором квартале 2025 года цены на квартиры-студии снизились на 3100 рублей за квадратный метр. Сейчас такая недвижимость продается по 99 100 рублей за квадрат. Это связано со снижением доступности ипотеки и, как результат, с низким спросом на жилье, сообщил URA.RU руководитель уральской риелторской компании Денис Медведев.
«В Челябинске цены на квартиры-студии на вторичном рынке снизились по причине низкого спроса. Виноваты в этом высокие ключевые ставки на жилье и снижение доступности ипотеки», — отметил Медведев.
Также из-за высокой ключевой ставки в городе упал спрос и снизились цены на земельные участки под строительство коттеджей. Такая же ситуация в городе сложилась на рынке новостроек. Стоимость новых квартир в городе в июне упала на 4,1% — до 165 тысяч рублей за квадратный метр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!