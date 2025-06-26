Стало известно, у кого в Челябинской области весной больше всего выросли зарплаты

Зарплаты дорожных рабочих показали наиболее заметный рост в Челябинской области

27 июня 2025 в 12:10 Размер текста - 17 +

Зарплаты дорожных рабочих за год выросли н 24% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области весной самый заметный рост зарплаты зафиксирован у дорожных рабочих. Доход таких специалистов вырос на 24%, до 78 537 рублей в месяц, сообщили URA.RU в сервисе «Авито Работа». «С приходом весны в России традиционно активизируются масштабные дорожные работы. Весной 2025 года в Челябинской области самый заметный рост зафиксирован для соискателей на позицию дорожного рабочего: средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 24% и достигла 78 537 рублей в месяц при условии полной занятости», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. На втором месте по росту зарплат оказались инженеры, которым работодатели готовы платить 81 548 рублей в месяц (+23% за год). Зарплату на 23% больше стали предлагать машинистам спецтехники. В денежном выражении это 83 772 рубля при полной занятости и фиксированном графике. Наибольшую зарплату в этой сфере готовы платить монтажникам — до 175 000 рублей. Рост за год — 13%, добавили в «Авито Работа». В Челябинске ранее назвали вакансии, на которых готовы платить больше, чем IT-специалистам. Речь идет про токарей и топ-менеджерах, медианная зарплата которых достигла 170 000 — 200 000 рублей в месяц, сообщили URA.RU в hh.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области весной самый заметный рост зарплаты зафиксирован у дорожных рабочих. Доход таких специалистов вырос на 24%, до 78 537 рублей в месяц, сообщили URA.RU в сервисе «Авито Работа». «С приходом весны в России традиционно активизируются масштабные дорожные работы. Весной 2025 года в Челябинской области самый заметный рост зафиксирован для соискателей на позицию дорожного рабочего: средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 24% и достигла 78 537 рублей в месяц при условии полной занятости», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. На втором месте по росту зарплат оказались инженеры, которым работодатели готовы платить 81 548 рублей в месяц (+23% за год). Зарплату на 23% больше стали предлагать машинистам спецтехники. В денежном выражении это 83 772 рубля при полной занятости и фиксированном графике. Наибольшую зарплату в этой сфере готовы платить монтажникам — до 175 000 рублей. Рост за год — 13%, добавили в «Авито Работа». В Челябинске ранее назвали вакансии, на которых готовы платить больше, чем IT-специалистам. Речь идет про токарей и топ-менеджерах, медианная зарплата которых достигла 170 000 — 200 000 рублей в месяц, сообщили URA.RU в hh.ru.