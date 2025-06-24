24 июня 2025

Челябинцам предложили зарплаты выше, чем у IT-специалистов

Менеджеры и токари зарабатывают в Челябинске больше IT-специалистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Токари стали более высокооплачиваемыми, чем IT-специалисты
Токари стали более высокооплачиваемыми, чем IT-специалисты Фото:

Токари и топ-менеджеры стали на Южном Урале более высокооплачиваемыми, чем ИТ-специалисты. Об этом сообщили эксперты hh.ru.

«В Челябинской области есть ряд специалистов, которым работодатели готовы платить больше, чем программистам. В этот список попали топ-менеджеры, рабочие специальности и разработчики», — говорится в исследовании рынка труда.

Программисты и разработчики традиционно входят в число самых востребованных и высокооплачиваемых специалистов IT-сферы на рынке труда. По данным за текущий год, медианная заработная плата этих специалистов в Челябинской области составила 117 200 рублей, что почти в два раза превышает средний показатель по региону, равный 62 644 рублям.

В перечень наиболее высокооплачиваемых профессий также вошли представители топ-менеджмента. Так, коммерческим директорам в Челябинской области работодатели предлагают в среднем 200 тысяч рублей, что в 1,7 раза превышает медианные доходы разработчиков. Операционные директора могут рассчитывать на аналогичную сумму — 197 тысяч рублей, что также в 1,7 раза больше. Генеральным и исполнительным директорам предлагают 175 тысяч рублей, что превышает медиану по IT-специалистам в 1,5 раза.

Несколько рабочих профессий сейчас также опережает по уровню оплаты труда сферу программирования. В частности, токари, фрезеровщики и шлифовщики получают около 158 400 рублей (в 1,4 раза больше), монтажники — порядка 126 тысяч рублей (на 10% выше), машинисты — примерно 122 тысячи рублей (также на 10% больше медианной зарплаты программистов). Среди специалистов в области информационных технологий в текущем году самыми высокооплачиваемыми стали руководители групп разработки с предложениями на уровне 200 тысяч рублей, а также директора по информационным технологиям с окладом в среднем 150 тысяч рублей.

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Токари и топ-менеджеры стали на Южном Урале более высокооплачиваемыми, чем ИТ-специалисты. Об этом сообщили эксперты hh.ru. «В Челябинской области есть ряд специалистов, которым работодатели готовы платить больше, чем программистам. В этот список попали топ-менеджеры, рабочие специальности и разработчики», — говорится в исследовании рынка труда. Программисты и разработчики традиционно входят в число самых востребованных и высокооплачиваемых специалистов IT-сферы на рынке труда. По данным за текущий год, медианная заработная плата этих специалистов в Челябинской области составила 117 200 рублей, что почти в два раза превышает средний показатель по региону, равный 62 644 рублям. В перечень наиболее высокооплачиваемых профессий также вошли представители топ-менеджмента. Так, коммерческим директорам в Челябинской области работодатели предлагают в среднем 200 тысяч рублей, что в 1,7 раза превышает медианные доходы разработчиков. Операционные директора могут рассчитывать на аналогичную сумму — 197 тысяч рублей, что также в 1,7 раза больше. Генеральным и исполнительным директорам предлагают 175 тысяч рублей, что превышает медиану по IT-специалистам в 1,5 раза. Несколько рабочих профессий сейчас также опережает по уровню оплаты труда сферу программирования. В частности, токари, фрезеровщики и шлифовщики получают около 158 400 рублей (в 1,4 раза больше), монтажники — порядка 126 тысяч рублей (на 10% выше), машинисты — примерно 122 тысячи рублей (также на 10% больше медианной зарплаты программистов). Среди специалистов в области информационных технологий в текущем году самыми высокооплачиваемыми стали руководители групп разработки с предложениями на уровне 200 тысяч рублей, а также директора по информационным технологиям с окладом в среднем 150 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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