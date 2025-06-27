Ученые впервые клонировали краснокнижное растение

Специалисты Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук впервые клонировали редкое растение — остролодочник волосистый (Oxytropis pilosa). Растение занесено в Красную книгу. Об этом сообщили представители сада-института.
«В ботаническом саду впервые клонировали редкий медонос — остролодочник волосистый. Его осталось очень мало в дикой природе, а теперь в лаборатории выращено 100 маленьких клонов!» — поделились ученые в telegram-канале «Ботсад Владивосток».
Ученые отметили, что ими была проделана плодотворная работа, связанная с исследованием растения: от семени до корнеобразования. Во время попытки клонировать остролодочник погибло около 40% ростков. В саде-институте подчеркнули, что успешная попытка клонирования стала большим шагом к сохранению растения, которое занесено в Красную книгу нескольких регионов России.
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