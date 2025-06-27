Ученые впервые клонировали краснокнижное растение

Ученые РАН успешно клонировали редкий медонос остролодочник
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В Ботаническом саду впервые клонировали редкий медонос – остролодочник волосистый
В Ботаническом саду впервые клонировали редкий медонос – остролодочник волосистый Фото:

Специалисты Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук впервые клонировали редкое растение — остролодочник волосистый (Oxytropis pilosa). Растение занесено в Красную книгу. Об этом сообщили представители сада-института. 

Медонос внесен в Красную книгу нескольких регионов России
Медонос внесен в Красную книгу нескольких регионов России
Фото:

«В ботаническом саду впервые клонировали редкий медонос — остролодочник волосистый. Его осталось очень мало в дикой природе, а теперь в лаборатории выращено 100 маленьких клонов!» — поделились ученые в telegram-канале «Ботсад Владивосток». 

Ученые отметили, что ими была проделана плодотворная работа, связанная с исследованием растения: от семени до корнеобразования. Во время попытки клонировать остролодочник погибло около 40% ростков. В саде-институте подчеркнули, что успешная попытка клонирования стала большим шагом к сохранению растения, которое занесено в Красную книгу нескольких регионов России. 

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Специалисты Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук впервые клонировали редкое растение — остролодочник волосистый (Oxytropis pilosa). Растение занесено в Красную книгу. Об этом сообщили представители сада-института.  «В ботаническом саду впервые клонировали редкий медонос — остролодочник волосистый. Его осталось очень мало в дикой природе, а теперь в лаборатории выращено 100 маленьких клонов!» — поделились ученые в telegram-канале «Ботсад Владивосток».  Ученые отметили, что ими была проделана плодотворная работа, связанная с исследованием растения: от семени до корнеобразования. Во время попытки клонировать остролодочник погибло около 40% ростков. В саде-институте подчеркнули, что успешная попытка клонирования стала большим шагом к сохранению растения, которое занесено в Красную книгу нескольких регионов России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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