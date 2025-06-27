Ветеран СВО возглавил крупнейшее предприятие в ракетно-космической отрасли

Игорь Головатик стал новым генеральным директором НПО «Орион»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Орион» занимается разработкой бортовых комплексов и систем передачи данных
«Орион» занимается разработкой бортовых комплексов и систем передачи данных Фото:

В госкорпорации «Роскосмос» сообщили о назначении Игоря Головатика на должность генерального директора НПО «Орион». Отмечается, что новый руководитель НПО является участником специальной военной операции. 

«Генеральным директором НПО „Орион“ назначен Игорь Головатик <...> Воевал в разведывательно-диверсионной бригаде Александр Невский в зонах специальной военной операции», — сообщили в госкорпорации. Пост о назначении нового гендиректора опубликован в telegram-канале. 

Отмечается, что Головатик получил высшее образование в Военно-космической академии имени Можайского. Кроме того, он является добровольцем ракетно-космической отрасли. 

«Орион» занимается разработкой, производством и научно-техническим сопровождением специализированных бортовых комплексов для космических аппаратов, а также наземных специализированных комплексов. Кроме того, предприятие осуществляет создание систем передачи данных, специальных автоматизированных систем управления, программного обеспечения для центров управления полетами и пунктов управления, а также программно-математических комплексов баллистического обеспечения космических миссий и серийных образцов бортовой аппаратуры. 

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В госкорпорации «Роскосмос» сообщили о назначении Игоря Головатика на должность генерального директора НПО «Орион». Отмечается, что новый руководитель НПО является участником специальной военной операции.  «Генеральным директором НПО „Орион“ назначен Игорь Головатик <...> Воевал в разведывательно-диверсионной бригаде Александр Невский в зонах специальной военной операции», — сообщили в госкорпорации. Пост о назначении нового гендиректора опубликован в telegram-канале.  Отмечается, что Головатик получил высшее образование в Военно-космической академии имени Можайского. Кроме того, он является добровольцем ракетно-космической отрасли.  «Орион» занимается разработкой, производством и научно-техническим сопровождением специализированных бортовых комплексов для космических аппаратов, а также наземных специализированных комплексов. Кроме того, предприятие осуществляет создание систем передачи данных, специальных автоматизированных систем управления, программного обеспечения для центров управления полетами и пунктов управления, а также программно-математических комплексов баллистического обеспечения космических миссий и серийных образцов бортовой аппаратуры. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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