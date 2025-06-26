В Ханты-Мансийске на директора рыбокомбината завели уголовное дело

В Ханты-Мансийске (ХМАО) руководителю рыбокомбината Алексею Федяеву предъявлено обвинение в незаконном обороте рыбы в особо крупном размере. Предприятие приобрело свыше 20 тонн немаркированной рыбы на сумму более 4 млн рублей для дальнейшей переработки, сообщает прокуратура ХМАО.
Уголовное дело возбуждено после проверки, проведенной надзорным ведомством. «В ходе проверки установлено, что обществом приобретено для последующей переработки свыше 20 тонн рыбы общей стоимостью более 4 млн рублей, которая не была промаркирована и не содержала иную необходимую для законного оборота пищевой продукции информацию», — сообщили в пресс-службе. Ход расследования находится на особом контроле прокуратуры округа.
Материалы проверки переданы в правоохранительные органы, после чего возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ — незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки, совершенные в особо крупном размере. Сейчас следственные органы устанавливают обстоятельства поступления продукции на предприятие и круг лиц, причастных к совершению преступления.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ханты-Мансийский рыбокомбинат нагрянули силовики. Источник агентства тогда сообщил, что вскрылась просрочка как закупленной рыбы, так и готовой продукции.
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