Житель Симферополя передавал СБУ данные о дислокации ВС РФ в Крыму

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании гражданина РФ в Крыму, который занимался сбором информации для украинской спецслужбы СБУ. Задержание произошло в момент попытки изъятия взрывчатки из схрона, предназначенной для создания взрывного устройства.
«На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, оказывавшего содействие украинской спецслужбе в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства. Цитату приводит РИА Новости. Сам задержанный признался в работе на украинские службы.
По информации ФСБ, житель Симферопольского района 1981 года рождения был завербован через мессенджер Telegram и собирал данные о транспортной инфраструктуре и дислокации воинских частей на полуострове. Эти действия были направлены против безопасности Российской Федерации.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством. Судом ему избрана мера пресечения в виде ареста.
Представители ФСБ подчеркивают, что украинские спецслужбы продолжают активно искать потенциальных исполнителей терактов на территории России. Россиян призвали к бдительности, особенно при общении в интернете и мессенджерах с незнакомыми лицами.
Ранее в Крыму сотрудники ФСБ уже задерживали граждан, подозреваемых в передаче информации украинским спецслужбам через мессенджеры. В частности, были арестованы две женщины, которые, по данным ведомства, передавали сведения о военных объектах и военнослужащих, а также дали признательные показания.
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