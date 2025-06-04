ФСБ задержала в Крыму двух женщин, подозреваемых в передаче данных Украине

Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму двух женщин, подозреваемых в передаче данных о военных объектах и военнослужащих украинским спецслужбам через мессенджер Telegram. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС).
«Пресечена деятельность двух женщин — агентов украинских спецслужб, передававших данные о военных объектах в Крыму», — заявили в ЦОС. Информацию приводит ТАСС.
По данным источника, жительница Нижнегорского района 1987 года рождения самостоятельно связалась с администратором telegram-канала, который, вероятно, координируется Главным управлением разведки Минобороны Украины. Она передала адреса и координаты ряда объектов, в том числе склада горюче-смазочных материалов. Вторая задержанная, жительница Севастополя 1986 года рождения, по заданию куратора Службы безопасности Украины собирала и передавала сведения о военнослужащем Черноморского флота РФ.
В ФСБ отметили, что обе женщины задержаны и дали признательные показания. Против них возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене, предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Подозреваемые заключены под стражу. В спецслужбе также подчеркнули, что украинские ведомства все чаще используют мессенджеры для вербовки граждан к разведывательной деятельности.
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