Что известно о проекте комплекса «Увильды Парк», которым занялась челябинская ФСБ

В Челябинске задержан директор проекта «Увильды Парк» Вахатов

27 июня 2025 в 12:12 Размер текста - 17 +

Задержанного подозревают в даче взяток Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске сотрудники региональных управлений Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР) задержали высокопоставленных банковских служащих и представителя нескольких компаний. Первых двух подозревают в получении взяток, третьего — в даче взяток, сообщили URA.RU в пресс-службе областного СКР. Предполагаемым взяткодателем, по данным URA.RU, является директор проекта «Увильды Парк» Алексей Вахатов. Что известно о проекте гостиничного комплекса и о самом Вахатове — в материале на URA.RU. Проект гостиничного комплекса «Увильды Парк» Строительство курортного поселка на берегу озера Увильды, которое является памятником природы, началось в 2023 году. В первую очередь планировалось сдать 11 домов, 230 апартаментов с дизайнерской отделкой. Сейчас уже построены все здания, в половине из них ведется внутренняя отделка. Комплекс находится на берегу озера Увильды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К комплексу проведена своя линия электропередачи. Поселок также газифицирован. На территории самого гостиничного комплекса сделан ландшафтный дизайн, безбордюрная среда и сухой фонтан. Проект прошел все согласования и экспертизы, в том числе экологическую (озеро Увильды имеет статус памятника природы, и любое строительство должно соответствовать строгим экологическим нормам — прим. URA.RU). Участок, где строится комплекс, относится к землям категории особо охраняемых территорий, где разрешено возведение объектов по типу гостиничного обслуживания, пояснял ранее Вахатов. Поэтому, с его слов, природоохранное законодательство никак не нарушено. А отступление от берега — не менее 450 метров, как и требует закон РФ. Берег озера Увильды для строительства выбран неслучайно, добавлял Вахатов. Озеро по чистоте сравнивают с Байкалом. И отдых на берегу Увильдов зимой и летом он называл «выдающимся». Первую очередь планировалось сдать в июне 2025 года. Во вторую очередь планировалось строить термальный комплекс и бани с разными направлениями, а также сеть баров, ресторанов, кинотеатр и многое другое. Интерес к покупке жилья в комплексе в основном проявляли жители Екатеринбурга и Тюменской области. Жилье многие из них планировали сдавать в аренду. Нагрузку на экосистему территории от эксплуатации должны были снижать очистные сооружения, которые возводились одновременно с комплексом, рассказывал генеральный директор, ООО СЗ «Регион 174» Павел Суханов. Качество очистки предполагалось поднять до рыбохозяйственного ПДК, что не нарушило бы природный баланс. Воду планировалось использовать на технические нужды и полив территории. Что известно о Вахатове Сам Вахатов ранее был учредителем трех фирм: группы компаний «Уралфинанс», ТК «УРАЛ Трейдинг», «Уралфинанс-1». Все три фирмы еще несколько лет назад прекратили свое существование. Вахатов также остается собственником ООО «Строительные технологии». Эта компания находится в стадии ликвидации. К ООО «Строительные технологии» с 2022 года поданы иски на общую сумму свыше 15 млн рублей. Несколько судов на сумму более 12,5 млн рублей фирма проиграла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сотрудники региональных управлений Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР) задержали высокопоставленных банковских служащих и представителя нескольких компаний. Первых двух подозревают в получении взяток, третьего — в даче взяток, сообщили URA.RU в пресс-службе областного СКР. Предполагаемым взяткодателем, по данным URA.RU, является директор проекта «Увильды Парк» Алексей Вахатов. Что известно о проекте гостиничного комплекса и о самом Вахатове — в материале на URA.RU. Проект гостиничного комплекса «Увильды Парк» Строительство курортного поселка на берегу озера Увильды, которое является памятником природы, началось в 2023 году. В первую очередь планировалось сдать 11 домов, 230 апартаментов с дизайнерской отделкой. Сейчас уже построены все здания, в половине из них ведется внутренняя отделка. К комплексу проведена своя линия электропередачи. Поселок также газифицирован. На территории самого гостиничного комплекса сделан ландшафтный дизайн, безбордюрная среда и сухой фонтан. Проект прошел все согласования и экспертизы, в том числе экологическую (озеро Увильды имеет статус памятника природы, и любое строительство должно соответствовать строгим экологическим нормам — прим. URA.RU). Участок, где строится комплекс, относится к землям категории особо охраняемых территорий, где разрешено возведение объектов по типу гостиничного обслуживания, пояснял ранее Вахатов. Поэтому, с его слов, природоохранное законодательство никак не нарушено. А отступление от берега — не менее 450 метров, как и требует закон РФ. Берег озера Увильды для строительства выбран неслучайно, добавлял Вахатов. Озеро по чистоте сравнивают с Байкалом. И отдых на берегу Увильдов зимой и летом он называл «выдающимся». Первую очередь планировалось сдать в июне 2025 года. Во вторую очередь планировалось строить термальный комплекс и бани с разными направлениями, а также сеть баров, ресторанов, кинотеатр и многое другое. Интерес к покупке жилья в комплексе в основном проявляли жители Екатеринбурга и Тюменской области. Жилье многие из них планировали сдавать в аренду. Нагрузку на экосистему территории от эксплуатации должны были снижать очистные сооружения, которые возводились одновременно с комплексом, рассказывал генеральный директор, ООО СЗ «Регион 174» Павел Суханов. Качество очистки предполагалось поднять до рыбохозяйственного ПДК, что не нарушило бы природный баланс. Воду планировалось использовать на технические нужды и полив территории. Что известно о Вахатове Сам Вахатов ранее был учредителем трех фирм: группы компаний «Уралфинанс», ТК «УРАЛ Трейдинг», «Уралфинанс-1». Все три фирмы еще несколько лет назад прекратили свое существование. Вахатов также остается собственником ООО «Строительные технологии». Эта компания находится в стадии ликвидации. К ООО «Строительные технологии» с 2022 года поданы иски на общую сумму свыше 15 млн рублей. Несколько судов на сумму более 12,5 млн рублей фирма проиграла.