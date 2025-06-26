Многодетным семьям ХМАО компенсируют поездку в отпуск

В Югре многодетные семьи могут получить компенсацию расходов на проезд детей к месту отдыха или оздоровления. Родители имеют право вернуть до 7 тысяч рублей за каждого ребенка раз в два года, сообщает региональное Агентство социального благополучия.
«Компенсация расходов на проезд осуществляется родителю (законному представителю) детей по фактическим затратам на их проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно, но не более 7000 рублей и не чаще одного раза в два года на каждого ребенка», — говорится в сообщении ведомства.
Право на возмещение распространяется, если путевка приобретена самостоятельно, выдана органами власти округа, муниципалитетами или работодателями. Для получения выплаты необходимо подать заявление и предоставить оригиналы проездных документов. Сделать это можно через МФЦ, по почте или на Госуслугах. Заявления принимаются после возвращения детей из поездки по месту жительства семьи.
Ранее URA.RU сообщало, что пенсионеры из Югры могут получить компенсацию стоимости билетов к месту отдыха и обратно. Льгота полагается неработающим пенсионерам, проживающим на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, один раз в два года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!