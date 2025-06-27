Более 70 депутатов Европарламента выступили за вотум недоверия фон дер Ляйен

В Европейском парламенте набирает обороты инициатива о вотуме недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Предложение, инициированное румынским евродепутатом Георге Пиперя, поддержали 74 депутата, среди которых 31 представитель ультраправой группы «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR). Об этом сообщает информационный портал Euractiv.
«Предложение, подписанное в общей сложности 74 депутатами Европарламента, может привести к проведению пленарного голосования по вопросу роспуска Комиссии», — говорится в сообщении Euractiv. Скандал, ставший причиной таких мер, связан с действиями фон дер Ляйен во время пандемии COVID-19, в частности, с обвинениями в недостаточной прозрачности контрактов на поставку вакцин.
На данный момент для инициирования вотума недоверия требуется подпись минимум 72 депутатов ЕП. Однако для успешного его проведения необходимо будет собрать голоса двух третей присутствующих на заседании депутатов. В свою очередь, фракция Европейской народной партии, являющаяся крупнейшей в Европарламенте, уже заявила о своем намерении выступить против данного предложения.
Инициатива о вотуме недоверия появилась после того, как в 2024 и 2025 годах суды ЕС признали Еврокомиссию виновной в нарушении прозрачности при заключении контрактов на закупку вакцин от COVID-19 на сумму около 2,7 млрд евро. Скандал усилился после того, как стало известно о переписке Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer, которую комиссия отказалась раскрыть, сославшись на случайное удаление сообщений.
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