Главе ЕК грозит вотум недоверия после скандала с «кражей уколов» от COVID

В Европарламент (ЕП) будет внесено предложение о вотуме недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен после скандала с коррупцией в период COVID-19, в котором она была замешана. С таким заявлением выступил румынский евродепутат Георге Пиперя. Его слова приводит газета Financial Times (FT).
«Ультраправые депутаты Европарламента утверждают, что заручились достаточной поддержкой своего требования об отставке всего состава ЕК после того, как суд ЕС вынес решение против фон дер Ляйен по делу о переписках с руководителем фармкомпании. Суть инициативы заключается в поддержании прозрачности и обеспечении справедливого и подлинного демократического процесса», — пишет FT, передавая слова чиновника.
Пиперя также отмечает, что его инициативу поддержали несколько депутатов Европейской народной партии (ЕНП), к которой принадлежит и Урсула фон дер Ляйен. Как сообщил парламентарий, ему удалось собрать достаточное количество подписей для вынесения вопроса о вотуме недоверия на голосование. Предполагается, что данная процедура может пройти в следующем месяце.
В 2024 году суд признал, что ЕК не обеспечила необходимого уровня общественного доступа к контрактам, заключенным для закупки вакцин против COVID-19. Кроме того, суд постановил, что комиссия частично нарушила законодательство ЕС, освободив фармацевтические компании от юридической ответственности за возможные побочные эффекты препаратов. Речь идет о соглашениях, подписанных в 2020 и 2021 годах на сумму около 2,7 миллиарда евро, предусматривающих поставку более трех миллиардов доз вакцин — еще до завершения их клинических испытаний. Подписание данных контрактов проходило под непосредственным контролем Урсулы фон дер Ляйен.
Суд Евросоюза, заседавший в Люксембурге в мае 2025 года, признал виновными фигурантов дела, связанного с обменом текстовыми сообщениями между председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла. Судебное разбирательство по данному вопросу было начато на фоне обвинений в недостаточной прозрачности во время переговоров по закупке вакцины. В ЕК подтвердили, что переговоры относительно контракта действительно велись посредством СМС-сообщений, однако впоследствии отказались предоставить соответствующую переписку, сославшись на ее случайное удаление.
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