Прокуратура заставила магазин в арктической зоне ХМАО снизить цены на хлеб, гречку и курицу

В поселке Лыхма Белоярского района ХМАО (относится к арктической зоне) магазин завышал цены на хлеб, муку, пшено, гречку и курицу в местном магазине. Прокуратура заставила владельца торговой точки снизить цены и завела на него дело.
«Цены на продукты первой необходимости были существенно превышены: на муку — на 26,4%, на курицу — на 73,2%, на хлеб — на 10,4%, на пшено и гречку — на 6,7%. Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ», — рассказала окружная прокуратура на официальном сайте.
По данным надзорного органа, нарушения были зафиксированы в продовольственном магазине на территории сельского поселения Лыхма. Прокурор внес представление об устранении нарушений. После этого владелец магазина снизил цены на продукты.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО заметно подорожали продукты. За месяц цена на сливочное масло поднялась на 92 рубля (+6,7%), на чай — на 53 рубля (3,6%), на сметану — на 28 рублей (+7,1%), а на вареную колбасу — на 25 (4,1%).
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